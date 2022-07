Fenómenos paranormales en Madre de Dios

Así esta persona comenzó su exposición: “Estaba sentado en la garita, sin nada particular que hacer en ese momento, entonces vi por uno de los monitores que el ascensor de atrás se iba para la última planta, me llamó la atención por qué ese ascensor es de los que se accionan sólo para casos especiales como minusválidos y eso... Bueno, observé y bajó de nuevo a la posición original, por si acaso lo anoté. Pero al rato, serían la una y algo, entonces otra vez para arriba y se quedó allí, fue cuando me dije que debía pasarle algo, una avería o algo. Tiré a la última planta y al final del pasillo estaba el ascensor con las puertas abiertas, al llegar le di al botón del cero para que se fuera para abajo, yo me quedé arriba por si subía de nuevo. Esperé allí un par de minutos por si volvía a hacer la operación pero no...” comentaba aún con la impresión en el cuerpo.

“Me fui a coger las escaleras contrarias bordeando el claustro y fue entonces cuando me pasó algo muy raro... Por el rabillo del ojo vi, cuando iba a doblar la esquina, algo luminoso que me llamó la atención, pensé que se trataba del ascensor que había vuelto a subir y abierto las puertas, pero no, al mirar vi, claramente, delante, una mujer con un traje y era como si brillara. Nada más verlo supe que era algo raro y, por eso, me dije “sal de aquí ya” y comencé a bajar las escaleras pero aquella luz me seguía, me seguía donde yo iba y a mí no me iba a coger así que comencé a acelerar la marcha hasta llegar a la garita pero pensé: “¿Para qué me voy a meter ahí dentro? Si lo hago estoy perdido... Y decidí tirar para fuera. Pero cuando estaba buscando la llave de la puerta sentí un frío impresionante a mi espalda... No era normal. Me giré poco a poco, mientras escuché una voz, casi un susurro que me decía “no mires atrás” y fue entonces cuando vi a una mujer, la misma de arriba...”

Cuando se dio cuenta nuestro protagonista se encontraba en el suelo: “Perdí el conocimiento, desperté con un sabor a hierro en la boca, no sabía bien donde estaba, estaba aturdido, entonces fue cuando me acordé de lo que había ocurrido. En la caída me había golpeado la barbilla o la boca y tenía sangre, era el sabor a hierro... Pedí ayuda y hasta ahora. Lo que yo he vivido esta noche se queda para mí, jamás pensé que pudiera pasar tanto miedo”.