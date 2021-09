Se trata de la calle 'Ciudad de Picasent', allí Jorge N.O. vivió algo que lo marcaría de por vida, así nos narraba su contacto: «Buenas tardes, estoy escuchando el programa «Voces del Misterio», concretamente lo del el caso del parque Alcosa, y estoy con los vellos de punta. Estuve viviendo en Alcosa un par de años, del 90 al 92, y recuerdo que en mi casa pasaba exactamente lo mismo. De hecho, nos mudamos porque mis padres no aguantaban mas. La calle era 'Ciudad de Picasent', allí al lado».

Curiosamente Raúl me facilitó el número de bloque (portal) y piso y ¡sorpresa! Coincide con el inmueble afectado que relatábamos en nuestro anterior caso de esa misma calle, ¿casualidad? Permítanme que lo dude, las casualidades no existen.

Los fenómenos paranormales no atienden a una programación o cotidianeidad, no es un fenómeno que pueda ser pronosticado con anticipación y carece de toda temporalidad, con lo cual, cuando se manifiesta, el primer sentimiento que produce es el de la sorpresa y el miedo.

Miedo a lo desconocido, a lo que no se entiende, a lo paranormal..., a lo que 'entendemos' que pertenece a 'otro mundo' y se manifiesta ante nosotros en ese momento.

Quizás como consecuencia de nuestro anterior artículo donde relatábamos los fenómenos paranormales en la calle Picasent en la barriada sevillana de Parque Alcosa, han sido muchas las personas que se han comunicado con nuestro equipo de investigación narrando vivencias en la misma zona, en unos casos descartadas por ser perfectamente explicables y en otras siendo tenidas en cuenta por la llamativa fenomenología descrita.

Nuestro testigo en esta ocasión se llama José H.G., que nos llamaba la atención sobre lo impactado que quedó tras leer el caso de la calle Picasent y la gran similitud que guardaba con una experiencia vivida por él en la vecina calle de Ciudad de Onteniente en este mismo barrio.

Así nuestro testigo no decía: «he leído el artículo y en mi casa solo me pasa, de verdad, que cuando llega la madrugada me hecho en el sofá a oscuras y veo pasar una sombra por el balcón. Es curioso pues las persianas están bajada y no hay iluminación que viene de la calle». La sombra se presenta ante ellos pasando por el balcón y no es una experiencia grata. Igualmente no sólo ha sido vista por el testigo, también por un familiar muy cercano: «mi padre y yo que somos testigos«.

Sobre las características del edificio José H. relataba: «Estos pisos tienen unos 40 años e incluso más«, y la verdad es que esta parte del barrio fecha su construcción hace ya casi medio siglo, no encontrándose razón aparente para la manifestación del fenómeno de sombras que vive el testigo.