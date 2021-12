Investigación: el fantasma de la cárcel de la «Ranilla»

Así, en una reciente reunión que tuve -informal- con algunos de ellos me comenzaron a contar sus experiencias. No permitieron -por razones obvias de su puesto y responsabilidad- que se grabara o que se faciliten nombres pero el testimonio está ahí y su identificación -para mí, es conocida-. En esa reunión me narraban: «En una ocasión llegué de patrulla, y fue al baño. Al entrar ya noté que hacía un frío enorme, pero luego cuando salí me vi a una sombra enorme delante mía, una silueta, un bulto oscuro, mira, me asusté mucho y salí de allí asustado. No lo conté a nadie pero luego he sabido que hay compañeros que han tenido la misma experiencia u otras».



Otro compañero me decía: «En la zona del patio yo he escuchado cosas por la noche que no te creerías, como gritos, como alaridos, vamos que si me das una grabadora la pongo y te la doy a la mañana siguiente. Un día hasta salí para ver qué pasaba. Llamé a un compañero y también lo escuchaba. Llegamos a salir a ver pero nada, aquello en calma y el parque, a determinadas horas se cierra, así que desconcierta mucho» comentaba otro testigo.

Un testimonio inquietante fue el que me narró otro agente: «Serían las 2 de la mañana y sentí un ruido en la sala, fui a ver, aunque no había nadie nunca es imposible que hay un compañero al que no has visto. Al entrar noté mucho frío y entonces me sentí observado, fue cuando sentí una voz que dijo «Carcelero» y me quedé mirando a todos lados, entonces, a una distancia de cinco metros vi una sombra pasar delante mía, perfectamente».

Tengo testimonios de otras personas, civiles, que estando en el parque han sentido presencias, o «unas manos que me tocaban el hombro» decía Ángeles Marín. «Fue una tarde que estábamos allí, hacía buen tiempo aún y fue cuando nos pasó eso, digo nos pasó por que mi amiga también sintió mucho frío y su perro se puso a ladrar a la nada, fue impresionante».