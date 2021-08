Investigación paranormal en el “chalet de los americanos” en Sevilla

No son pocas las ocasiones en el que los casos paranormales llegan de la forma más extraña o fortuita a los investigadores de lo inexplicable, casos que están ocurriendo mientras lee estas líneas y que son llevados en riguroso silencio por los afectados por miedo al “qué dirán” o ser tomados por locos.

Uno de esos casos tiene su epicentro en una conocida zona de Sevilla, zona residencial que destaca por su chalets y por haber sido, en otro tiempo, una zona de uso y disfrute de militares norteamericanos que servían en nuestro país. Es la zona de Santa Clara, en las proximidades del Polígono de San Pablo.

En su mayoría eran militares destinados en la base aérea de Morón de la Frontera, al dejar España marcharon a su tierra dejando esta zona para los sevillanos que las habitaron hasta nuestra actualidad siendo muy cotizados en la actualidad y teniendo una población de casi 10.000 personas.

En ese escenario nos encontramos con un céntrico chalet donde, vía familiar, se me hace partícipe de unos extraños fenómenos que vive una familia en su interior. Así, acompañado de Leo B., llegamos para realizar una investigación, previamente habíamos tenido dos tomas de contacto con la familia y una jornada donde instalamos diferentes cámaras para tratar de captar todo lo que se extrañó sucede en su interior.

Así, la propietaria de la casa, junto a su marido relataba: «Todo comenzó una noche en la que sentimos ruidos en la planta de abajo, mi marido bajó y no vio nada anormal, pero junto a la chimenea le pareció ver algo neblinoso, extraño. Creyó que era su vista y subió a la cama. Luego se volvió a sentir ese ruido, como si hubiera alguien abajo. Estábamos solos en la casa y teníamos miedo pues los niños estaban en la playa con los amigos. Al bajar vio perfectamente aquella sombra que se paseaba por el salón».

En días posteriores pudieron sentir bajadas de temperaturas muy evidentes, sensaciones extrañas de ser vigilados, ruidos inexplicables, puertas que se abren o cierran solas y hasta parafonías.

Así las cosas hasta los animales domésticos, dos gatos y un perro, parecían tener un comportamiento extraño «como si estuvieran viendo algo invisible que les atemorizaba» decía Carmen A.

Comenzamos la investigación y constatamos que había descensos fuertes de temperatura, pero ello no puede ser achacado a un fenómeno paranormal. Igualmente, durante nuestra investigación, se cerraron dos puertas de forma inexplicable. Lo más interesante fue al poner a funcionar la llamada «Spirit Box» y dar nombres desconocidos para nosotros como «Pedro» y «Juan», una voz que decía «Venid» o «Dentro».

Aunque una investigación es mucho más que poner a funcionar una «Spirit Box» -realizamos grabaciones con vídeo y de audio, registros térmicos con una cámara térmica, detección de infrasonidos y ultrasonidos, psicofonías, buscar en la historia del lugar y mucho más- la prueba desestabilizó a los propietarios: «Mirad, no sabemos cómo conocéis esos nombres, es imposible que lo sepáis, pero Pedro era mi padre y Juan un hermano que murió hace años, mi segundo hermano, es cómo si mi padre se estuviera manifestando».

Así, ellos mismos, trataron de explicar lo que sucedía: «Esta casa pertenecía a mis padres, mi padre falleció hace unas semanas, pero la casa se la compré hace años mediando documento de propiedad. Al morir, en pleno tanatorio, mi hermana me pidió su parte de la casa y le dije que ella no tenía parte pues se la compre a nuestros padres y ellos serían los que la tendrían como dinero de herencia o lo que creyeran conveniente pues se la compré en los 90 y estaban vivos. Aquello dio origen a una situación muy violenta, mi madre se puso muy nerviosa y me dio la razón, pero no era el momento de discutir por ello, quizás mi padre está disgustado por ese motivo».

Y cierto o no la verdad es que parece que sus experiencias son reales y que han tenido unas vivencias fuertes en el interior de la casa.

Ni mi compañera ni yo podemos hacer nada más que ser los cronistas de esta investigación y dar fe de los resultados de la investigación. Nadie está capacitado para expulsar a un presunto fantasma de un lugar y, quizás, en esa historia familiar y en alcanzar la paz con su hermana se encuentre la clave para vivir plácidamente en esta bella casa de Santa Clara.