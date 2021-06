Investigación paranormal en un edificio oficial de Sevilla

Es un profesor de talleres ocupacionales y persona versada en el mundo del misterio en la ciudad el que recaba, de primera mano informaciones de experiencias en el interior del edificio, experiencias sufridas por alumnos y por él mismo en el interior de las instalaciones. Nuestro testigo se llama Jesús Conejero y comentaba sobre los sucesos vividos en el interior del edificio: “Hace poco tiempo me hacen referencia a la presencia de algo anómalo en este edificio. De no ser porque la persona que me lo cuenta es de mi absoluta confianza no me lo hubiese creído. Todo comienza cuando en una de mis visitas a las oficinas del distrito al que acudía como Monitor del primer taller de Parapsicología que se impartía en Sevilla en los talleres socioculturales, para comunicar una incidencia ajena a este tema. Esta persona se refiere unos sucesos de los cuales ha sido testigo y que a su vez le fueron referido por otra persona que trabajaba hace unos años en este mismo edificio. Lo escuché en silencio y con incredulidad. Cuando me dio la sensación de que la cosa era en serio, ya no tuve duda de que mi conocido no sufría de ninguna alucinac ión. En las tardes, cuando las oficinas permanecían en silencio, comenzaban a sentirse movimientos extraños, como abrir y cerrar escritorios, toser, caminar de un lado al otro en la planta de arriba que, en teoría, se encuentran vacías”.

Jesús Conejero proseguía sobre los sucesos que le han relatado trabajadores y alumnos del centro: “Mi interlocutor me decía que ese otro operario -era una persona entera y acostumbrado a la soledad de los edificios, ya que había tenido que estar más de una vez solo en dependencias municipales que estaban en apartados edificios lóbregos y solitarios- le refirió que a él le sucedía lo mismo y que éste creyó al principio que se trataba de una persona y se preparó para recibir la visita de aquella inesperada cita. Luego, de ver que nadie penetraba en su oficina salió al pasillo y al no observar a nadie, se desplazó hasta la escalera y no detectando presencia alguna, pensó que podría ser un fantasma. Y recordó que algo similar le había ocurrido cuando prestaba sus servicios en otro edificio. El caso se volvió rutinario y terrorífico, tanto que sin explicar las verdaderas causas, solicitó su traslado a otras dependencias”.

Cabe destacar que en ellas se encuentran también las oficinas de la Policía Local y que su personal está en estas instalaciones las 24 horas del día. Nuestro testigo además añadía: “Este trabajador me refiere además que es normal incluso el escucharse como se pone en marcha el ascensor y que no se produce ninguna visita. Él está muy seguro ya que cuenta con la presencia de los policías locales en el edificio y no había referido nada hasta entonces”.

La situación adquiere además un tinte de oficialidad cuando Jesús Conejero lo pone en conocimiento de la dirección: “Yo lo he puesto en conocimiento de la Directora del distrito y le he solicitado nos permita realizar una investigación, estando actualmente a le espera de su contestación, que me imagina que estará siendo analizada por las personas correspondientes”.

Curiosamente el pasado mes de diciembre de 2017, con motivo de una ruta solidaria de misterios y leyendas que partía desde el edificio, tuve la oportunidad de entrar a su interior invitado por la directora. Solicité permiso para realizar unas fotografías y una inspección ocular al centro así como unas pruebas y mediciones junto al abogado sevillano Pedro Pilar Jiménez. Mientras entrábamos en las dependencias la directora –que omitimos su nombre- narraba las diferentes experiencias en el interior mientras nos conducía a un despacho: “Este despacho tiene un algo que invita a no estar en él, a no trabajar en él, de hecho lo he ofrecido a un persona que tiene un cuartillo pequeño por despacho junto al ascensor y no ha querido tenerlo, se negó, todo el mundo se niega y en muchas ocasiones nos hemos encontrado la luz o el ordenador encendidos cuando aquí no hay nadie, incluso se han sentido pisadas que se han comentado que provenían de aquí... Es imposible, parece una locura, yo no creía en estas cosas pero ya una se lo debe de pensar”.

En nuestro transitar por aquella planta superior del edificio se nos llevó a otra de las dependencias del centro, un amplio despacho donde las luces también aparecían encendidas sin que nadie actuara sobre ellas. Uno de los testigos, Miguel R. nos decía: “Yo tuve que subir una noche, antes de cerrar el centro a una de las habitaciones superiores y me pareció ver, vi, una silueta que entraba en una de las zonas reservadas a temas administrativos, de hecho es una sala amplia donde hay varios puestos con su ordenador y demás. La luz se encendió y comprendí que debía tratarse de alguien que se encontraba trabajando o que, como yo, había olvidado algo. Cuando recogí la carpeta fue a esa zona y me encontré que la puerta estaba abierta y que no había nadie dentro, entonces, tras de mí, vi como había algo, me di la vuelta lentamente y al otro lado de la barandilla que tiene el ojo de patio, había como una sombra que estuvo ante mi unos instantes para luego desaparecer como si fuera en dirección arriba cuando es una zona que no se le da uso o acceso”. El testigo pudo comprobar como la temperatura bajaba de forma abrupta y como las luces, en el momento de desaparecer la visión se apagaban repentinamente.