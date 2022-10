La Muralla 13, Venezuela y Sevilla se dan la mano

Dentro de esos momentos turísticos que me dedico en mi propia casa, lógicamente, hay tiempo para la gastronomía. Adoro hacer turismo gastronómico por Sevilla. Entrar en sitios que nunca he visitado por el simple placer de conocer algo distinto y quién sabe si poder usarlo como lugar novedoso a la hora de quedar con los amigos, a quienes tan difícil es sorprender a estas alturas, con un nuevo lugar de culto donde disfrutar. Y este es el caso que nos ocupa hoy.

Confieso ser un profundo amante de mi tierra. Me encanta hacer turismo por las calles de Sevilla y perderme por sus rincones. Disfruto de sus monumentos, los de toda la vida, pero trato de encontrar espacios nuevos que me aporten y pueda enseñar cuando vengan visitas de fuera haciendo eso que tanto nos gusta a los sevillanos: presumir de lo nuestro.

De manera accidental, en plena Plaza de San Francisco, me encuentro con La Muralla 13. No lo conocía como bar, ni siquiera sabía que había un restaurante en su interior. En tiempo, hace más de treinta años, este local albergaba un almacén de bisutería flamenca que distribuía sus productos a mayoristas y entre las cuatro o cinco tiendas de souvenirs que había en la ciudad por aquel entonces. La casualidad hace que, tras la barra, esté Norberto: un chico venezolano de esos que ama la hostelería a quien conocía de su etapa anterior. Me tomo un café mientras me cuenta qué hace allí y me invita a pasar dentro. El amor a primera vista existe hasta en lo material, y este ha sido un ejemplo. Les cuento.