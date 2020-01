Misterio en la finca maldita

Antonio Tena estaba paralizado, no sabía cómo reaccionar, estaba atenazado por el miedo, el mismo miedo que le hizo tomar una decisión prudente: salir corriendo de allí. Y así lo hizo, tomó su moto y al “empujón y sin poner los pies en tierra” salió corriendo cuesta abajo para abandonar el lugar lo más rápidamente posible. Al llegar a su casa se encontró con su padre quién se disponía para salir a trabajar, vio el estado en el que se encontraba y le preparó una tila mientras el aterrado testigo le narraba su terrible experiencia.

Antonio Tena tuvo suerte, mucha suerte, en otras ocasiones esta suerte de “luz popular” cuando no OVNI ha perseguido a las personas que han sido testigos de su presencia, y no son casos únicos ni aislados, hay una gran cantidad de testimonios en torno a ello. Así encontramos a dos nuevas “víctimas” del misterio, Ángel García y Claudio Guerrero, ambos viajaban a bordo de su automóvil cuando vieron una luz, ambos les extraño dado lo solitario de aquella carretera pero no concedieron mayor importancia. Pero aquella luz se ubicó a la izquierda de aquel automóvil y comenzó a perseguirles... Ambos comenzaron a acelerar inquietos por el constante acompañamiento de aquella luz, incluso aceleraron un poco más siendo peligroso por aquella sinuosa carretera, pero aquella luz seguía tras ellos... Se ubicó en esta ocasión sobre el vehículo y Claudio exprimió un poco más el motor de su automóvil, pero era imposible... La luz seguía tras ellos... Se comportaba de forma inteligente y no los abandonaba, llegado un punto de la frenética huida Ángel dijo a su acompañante y conductor con resignación: “Claudio, no corras que lo que sea si nos quiere coger no coge”. Aquella luz les acompañó durante muchos minutos, se cruzaron con un coche de Telefónica que sin dudas debió también ver aquella luz..., sea como fuere, sin tener una explicación, aquello fue una experiencia que les marcó el resto de sus vidas. Al llegar al cuartel su nerviosismo era patente y sólo querían llamar a sus familias para informar que había llegado bien y hacerles participe de su increíble historia.

Juan Manuel Delgado, vecino y vinculado al ayuntamiento de la localidad de Cazalla, también comenta un extraño incidente: “Ocurrió allá por el año 95 o 97, un día algo cayó del cielo sobre un punto indeterminado del pueblo, ocasionó un gran estruendo que incluso provocó un pequeño terremoto que hizo temblar vitrinas y cristales... ¿Qué fue? Nunca se supo, es un misterio”.

El periodista Jesús Duva escribía en “El País”:” La tradición supersticiosa del pueblo andaluz hacen que la gente de Cazalla de la Sierra hablen de la finca como de un lugar maldito, sin embargo otros vecinos hablan de haber visto OVNIs sobre el cielo de la finca”.