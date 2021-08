Mitos y leyendas: Bitcoin, la moneda del futuro

Son cada vez más las naciones, los gobiernos, que están aceptando la criptomoneda Bitcoin, como un elemento monetario factible en todo tipo de transacciones. Por ello he querido consultar a nuestro experto, Sergio Ruiz, sobre esta cuestión y saber hasta qué punto lo podemos tener presente en nuestra vida.

Hablando con Sergio Ruiz, nuestro CEO particular me decía: y aquí nos encontramos de nuevo en para hablar de lo que significa, en nuestra querida piel de toro hablar -o lo que es peor saber algo- sobre la blockchain y bitcoin, pues te miran como bicho raro salido de un sótano que no ha visto el sol en mucho tiempo.

Una pena ya que el futuro esta aquí y no queremos verlo, obviamente he ido recogiendo opiniones de distinta índole, pero nuestra comunidad por no decir el 99% de la población de España no sabe, no quiere, no entiende absolutamente nada de todo lo que se nos viene encima. Hablas de Bitcoin y se piensa en estafa o se piensa en timo, gran error y como no, todo por falta de información y de los «listos» que quieren hacerse rico estafando y riéndose de los demás y lo que es peor jugando con los ahorros de la gente.

Vamos a revelar la forma de no caer en esas estafas, es más intentemos desmantelar a toda esa gente y revelarlas a las autoridades, eso sí, también haremos lo mismo con nuestras investigaciones e iremos por la desinformación de muchas empresas las cuales solo quieren implementar el miedo en las mentes para no perder «clientes - ustedes» o... ¿Cuál es la razón por la que pensáis que ha muchos lobbies no les gusta el bitcoin o la blockchain? ¿No será porque tienen que dar parte y ser auditados prácticamente a diario? Piénsalo, si eres honesto y claro no puedes dar dinero a ciertos núcleos de las elites empresariales aunque por fin con la llegada de la criptografía, que al fin y al cabo es lo que son las criptomonedas, matemáticas avanzadas, se empiezan a conocer empresas que quieren dar la vuelta a la tortilla, bien por ellas.

Después de mi opinión personal sobre lo que nos ocurre a diario al decir la palabra Bitcoin me gustaría compartir con ustedes lo que realmente es Bitcoin y algo de su historia, para ir conociendo día a día mas nuestro/vuestro futuro y recordar que la formación es necesaria en todos los ámbitos y más en los financieros.

Oficialmente los bitcoins nacieron en el año 2009 y su creador es todo un misterio: se llama Satoshi Nakamoto, es una de las personas más ricas del mundo y nadie sabe absolutamente nada sobre él. A él le debemos la existencia de los bitcoins y de su funcionamiento.

En definitiva, los bitcoins funcionan también de la misma manera que el dinero tal y como lo conocemos hoy, basándose en la confianza y aceptación de la moneda que poco a poco se va poniendo en circulación. Un tipo de moneda digital que sirve para cambiar bienes y servicios, aunque, como nos aclara nuestro experto «técnicamente los bitcoins sirven para comprar e intercambiar cosas, pero ahora mismo no es práctico pagar con ellos porque han subido muchas las comisiones, aunque se espera que la cosa baje. Sí que cumple la función que tiene el dinero de almacenar el valor, aunque tiene el problema de que es muy volátil y oscilando tanto no puede ser considerado como una referencia del valor de las cosas».

El sistema blockchain es una de las claves del éxito de los bitcoins. O cadena de bloques en castellano. Se trata de una base de datos, un libro de contabilidad, del que todos los que participan en la red guardan una copia. El éxito de esta tecnología está en el consenso: si todos tenemos la misma información, esa información es verdadera e imposible de duplicar, falsificar o cambiar.

Para terminar este acercamiento básico, saber que los bitcoins tienen una unidad fraccionaria de medida que se llama satoshi, en honor a su misterioso creador. Un bitcoin son 100.000.000 satoshis. Quizá no tengas suelto suficiente para comprarte un bitcoin, pero puedes presumir que eres el orgulloso propietario de un puñado de satoshis.

¿Qué tienen los bitcoins de especial? ¿Cuáles son sus ventajas?

Al revés que la moneda que con tanto esfuerzo ganas cada mes, los bitcoins no están controlados por ningún banco, institución financiera o empresa y gracias a eso se puede usar a nivel mundial, ya que no pertenecen a ningún Estado o país, lo que es muy práctico cuando se te da fatal cambiar de libras a euros en una tienda de Asos en Londres, por poner un ejemplo.

Al no existir ningún agente externo mediador, las transacciones en bitcoins se hacen de persona a persona y las comisiones de esas transferencias son muy bajas. De hecho, que no haya mediador también te sirve para ahorrar en tarifas por pagos online o por cambio de banco, por poner algunos ejemplos. Eso sí, esas transferencias son irreversibles. Una vez que mandas el dinero no hay vuelta atrás.

Otra de las grandes ventajas de tener bitcoins es que cuentas con la seguridad de que el dinero es 100% tuyo y nadie puede congelar tus cuentas.

Pues bien os pongo algunos ejemplos de lo que se dice de Bitcoin que son mitos y leyendas

Bitcoin es ilegal porque no es curso legal

Que Bitcoin no esté respaldado por ningún gobierno en específico no significa que sea ilegal. De hecho, en marzo de 2013 la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos emitió una serie de pautas sobre el uso de esta criptomoneda. Según las pautas, cualquier usuario de moneda virtual no se constituye en una empresa de servicios monetarios (MSB) según las regulaciones de FinCEN. Y, por lo tanto, no está sujeto a las regulaciones de registro, informes y mantenimiento de registros de MSB.

Bitcoin es una forma de terrorismo interno porque solo perjudica la estabilidad económica de los Estados Unidos y Europa y sus monedas

De acuerdo con la definición de terrorismo en los Estados Unidos, se deben realizar actividades violentas para ser considerado terrorista con fines legales. Los comentarios extravagantes de algunos políticos no tienen fundamento legal ni de hecho. Además, Bitcoin no es una moneda nacional en Estados Unidos ni en ningún otro país. Más bien se trata de una comunidad mundial, que cuenta con nodos conectados a la red de Bitcoin, distribuidos por todo el mundo.

Bitcoin sólo permitirá que los evasores de impuestos puedan actuar con impunidad, lo que conducirá a la eventual caída de la civilización

Es cierto que la naturaleza de Bitcoin puede facilitar el proceso de transferir dinero de forma rápida y casi anónima. Además, les permite a los usuarios la adquisición de bienes y servicios tangibles. Pero los evasores de impuestos, son capturados porque su estilo de vida y activos no son consistentes con los ingresos que reportan. Por lo que no necesariamente los gobiernos requieren hacer seguimiento de los fondos.

No obstante, la blockchain de Bitcoin permite llevar un registro constante y permanente de todas las transacciones realizadas. Por lo que es posible extraer información en cualquier momento. Pero es importante mencionar, que las direcciones públicas no asocian a los usuarios de forma directa; pero si es posible que si una persona afirma que una dirección en particular le pertenece, se puedan verificar los fondos de dicha dirección.

Como veis una vez más utilizando datos de las magnificas paginas con información importante como bookcoin.es, que por cierto es un proyecto español de dos mujeres españolas que a much@s os va gustar entrar en su web e ir viendo lo que viene con bookcoin, pues bit2me nos ofrece magnifica información, y una vez más espero que entre todos nos vayamos formando y os animo a que preguntéis y preguntéis que no os quedéis con dudas que para eso se debe de escribir este tipo de artículos, os espero en una próxima entrega del mundo de las criptos.

Sergio Ruiz tiene aún más que contar con un tema que es apasionante y que, de forma clara y sencilla, hace accesible lo que son las criptomonedas y el peso en nuestra economía del siglo XX