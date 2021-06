¿Nuevas técnicas para captar psicofonías? Del «Spiricom» a la Spirit Box

Vaya por delante, que siempre lo he dicho, que grabar o captar una psicofonías no es garantía ninguna de fenómenos extraños en un lugar aunque, cuando la voz resulta ser de un familiar o persona conocida que ha fallecido cuando menos, por apertura mental, debe ser considerado como inexplicable y contemplar la extrañeza del suceso.

Parecía no funcionar si no era en manos de O’Neill, y segundo la sombra de la duda que se creó en torno al propio O’Neill dada su afición a la ventriloquía y que todo pudo ser una treta para lograr una financiación y una fuente de ingresos. El mismo John G. Fuller lo narra en su obra “The Ghost of 29 Megacycles”.

Las psicofonías on-line de Bacci no eran como las clásicas, había nacido el fenómeno de transradio dentro de la transcomunicación instrumental y surgían del altavoz en un conjunto de factores entre ruido blanco, búsqueda de canales y voces superpuestas, silábicas, casi ininteligibles, en muchos casos más prolongados que una simple psicofonía, las voces de Bacci no son sólo dos palabras (por decir un número) sino que podían ser hasta frases y conversaciones e interactuar con los presentes con diálogos que pueden pertenecer hasta a familiares, algo que es muy sorprendente.

Como en tantas ocasiones se puso en duda el trabajo de Bacci, se afirmaba que no era el medio correcto, que no eran psicofonías, que mover el dial e ir pasando emisoras generaba interferencias y que no eran válidas. El método de Bacci fue analizado y estudiado por el ingeniero Carlo Trajna, que expresó la validez del medio, la realidad del fenómeno y habló de “legitimidad de los fenómenos que “aparentan estar localizados en el radiorreceptor, de donde las voces surgen directamente del altavoz”.

Al respecto de todo ello hablé, en entrevista para CádizDirecto, con el ingeniero y experto en telecomunicaciones Alberto López quién me decía: “Este tipo de experimentación siempre va a tener pros y contras, evidentemente no dejan de ser experiencias con una radio de válvula haciendo un escaneo por las frecuencias que ofrecen el dial y que puede estar sujeto a coger todo tipo de interferencias y señales “de paso”, para que me entiendas. Pero habría que hacer una serie de preguntas con un tiempo de secuencia de rastreo oportuno y registrar posibles contestaciones, un periodo de un minuto o dos entre pregunta y pregunta. Es obvio que no pueden responderte a todo y mucho será ininteligible. Pero si de entre todas las preguntas hay aciertos en un cribado de experimentación entonces hay que analizar los resultados. No es algo que se obtenga de primera y hay que tener mucha experiencia y paciencia. Las experiencias de Bacci eran únicas en el mundo y marcó el fenómeno de transradio” decía.

Mi siguiente pregunta fue: “¿Se puede hacer esas experiencias con radios en la actualidad?” y respondió: “Imagino que te refieres a radios actuales, sin válvulas, ¿verdad? Si se puede, claro, lo único que tienes es que coger una radio, ponerla en la banda de onda media, la AM de siempre, y comenzar un escaneo con una frecuencia de cambio más o menos equilibrada. Entonces se pueden comenzar a meter todo tipo de interferencias e inclusiones. Es fácil de poder hacer en un sistema similar aunque a los resultados hay que echarle una gran paciencia”.

Aunque son métodos que difieren en sus matices son similares y quise preguntar algo en el “ojo” del huracán: “¿Qué te parece la Spirit Box?”

La respuesta fue: “Mira, aquí tienes una abierta, el fenómeno de experimentación eselmismo: una radio que hace un escaneo a una velocidad constante y que provoca el paso por emisoras dejando esas impurezas acústicas añadido al ruido blanco, en medio puedes ir escuchando sonidos y respuestas que son dignas de análisis, eso es un dato objetivo, tan válido es ese medio de experimentación como el de Bacci, que son palabras mayores, pero no creas que a él no lo criticaron y acusaron de todo tipo de calumnias que hoy serían un delito. Pero, básicamente, muy básicamente, son iguales, muy básicamente, reitero: se parecen en cuanto al principio y lo que pretenden. Se podrá estar conforme o no, pero es así, es válido, si, es correcto y exacto, ya luego será a gusto del experimentador con la herramienta que quiera experimentar”.

Pero una cosa es usar frecuencias para aprovechar el ruido blanco y otra, diferentes, un escaneo constante con inclusiones producto de emisiones de radio. Para que cobre fuerza este tipo de experimentos se debe aislar en una jaula de Faraday el aparato, asegurarse que no va a recibir señal y proceder a un análisis minucioso de las respuestas y su coherencia en relación a lo que se investiga.

Es un aparato que como apoyo a una investigación es curioso pero no debemos ampararlo todo en comprar uno de ellos. Investigar con una “Spirit Box” no es cuestión de horas o días, hacerlo correctamente implica mucha experiencia y unos amplios conocimientos en materia de electrónica. Cuando acudimos a una investigación llevamos un amplio aparataje para escuchar lo imposible” pero ello no quiere decir que se cierren las puertas a otros tipo de técnicas avanzadas que pueden resultar igualmente eficaces.

En materia de fenomenología paranormal nadie tiene la Verdad y creerse en posesión de ella, aparte de un acto de soberbia y prepotencia, implica la intransigencia, el desconocimiento y no respetar aquello que se convirtió en una máxima en los inicios de los nuevos tiempos del misterio: “Tener la mente abierta a todo y no creer en nada”.

Marcello Bacci dejó un legado enorme allá donde, hoy, en el siglo XXI, cada persona puede hacer su propia base de investigación y tomar su propia idea sobre las psicofonías y las llamadas “voces directas”.