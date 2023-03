Nuevos encuentros paranormales en la Cuesta de las Doblas, en Sanlúcar la Mayor

«Venía subiendo la «Cuesta», ya era de noche y tampoco es que me guste conducir a esas horas, sería casi las dos y algo de la mañana, pero bueno, el trabajo es el trabajo y una avería nos tuvo todo el tiempo liados. La cosa es que iba en el coche con mi compañero y subía y entonces enfocamos a una chica que venía bajando por la carretera. Yo me quedé mirando hasta donde pude porque iba prestando atención a la carretera pero mi compañero fue quién la siguió con la vista más. Cuando ya la había pasado el coche gritó: «¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido!» y le dije que qué pasaba. Entonces me dijo: «La chica que ha pasado para allá, justo al pasarla el coche ha desaparecido». Yo le dije que sería que había dejado de darle la luz y ya no la veía por eso, tratando de encontrar una explicación. La verdad es que tanto él como yo la vimos perfectamente» explicaba.

«¿Como era esa chica?» le pregunté y me respondió: «normal, tendría unos 25 o 27 años, no te sabría decir la altura, pero normal, pelo oscuro, ropa que no era del tiempo, muy pálida, aunque podría ser también cosa de los faros del coche, normal vaya. Extrañaba ver a alguien bajando por allí y más a esa hora, no es normal”.