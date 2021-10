¿Quién es el fantasma del Palacio de Monsalves de Sevilla?

En la capital hispalense para desvelar los fenómenos paranormales que se producen en uno de sus palacios más emblemáticos, hablamos del palacio de Monsalves, un edificio del que siempre se tuvo por encantado y en cuyo interior se contaban experiencias extrañas que no se lograban explicar satisfactoriamente, quizás el ser propiedad de la Junta de Andalucía, con el silencio que ello conlleva, no ha animado a muchos trabajadores a hablar públicamente de sus experiencias.

El edificio es conocido popularmente como Palacio de Monsalves, también es denominado como Palacio del Marqués de Aracena, en pleno casco histórico de Sevilla y obra, en el siglo XX, de Francisco Javier Sánchez-Dalp y Calonge, marqués de Aracena, con el insigne arquitecto Aníbal González y la participación de José Espiau.

No obstante durante la grabación de la serie de Antena 3 Allí abajo sus actores tuvieron un espacio promocional en el programa de Pablo Motos El Hormiguero hace unos años.

La actriz sevillana María León comentaba como durante el rodaje han tenido sensaciones de estar siendo acompañados u observados, incluso ella misma cuenta lo que le sucedió: “estaba en el servicio ya que necesitaba orinar, es un baño antiguo con una ducha frente, de repente sentí algo y se abrió la ducha sola, vi cómo se abría, entonces me dije que eso era imposible y dije: “Rocío déjate de cachondeo”, llamé a un compañero y la ducha volvió abrirse, y dije que si podía abrirse de nuevo y se abrió, muy fuerte”.

El equipo ha bautizado incluso al fantasma, dicen que pertenece a una niña y la llaman Rocío. Pero no es la única experiencia, en la sala de maquillaje las luces presentan un mal funcionamiento, encendiéndose y apagándose a voluntad, suficiente para que, con la risa nerviosa, digan aquello de: “ya está aquí Rocío”. El equipo técnico no le encuentra explicación.

El actor onubense Mariano Peña también habló de las particulares bromas que les gasta el fantasma de Rocío.

Ya hace unos años, durante la redacción e investigación de mi obra Guía Secreta de Sevilla un vigilante de seguridad me narraba como por las noches sentían pisadas y ruidos extraños n la planta superior, como sentían llorar a alguien o experimentaban caídas fortísimas de temperatura, incluso recogió alguna psicofonía en su móvil que le invitaba a irse del lugar.

El Palacio de Monsalves se alza sobre un edificio del siglo XVI pero conserva muy poco de su disposición primitiva y hoy es el hogar de algo inexplicable que inquieta a todo el que trabaja en su interior.

Experiencias personales

Andrés López, en correo personal a mi persona, me explicaba su experiencia: «Somos una familia de Barcelona que estuvimos de turismo en la ciudad de Sevilla en agosto de 2015.

El día que estuvimos visitando el museo de Bellas Artes, de camino al hotel (Hotel Bécquer...por cierto muy acogedor), pasamos por el lugar donde se llevó a cabo el rodaje de la serie «Allí Abajo», la entrada del Palacio de Monsalves. Mi hija Alicia tenía mucha ilusión (ya que fue seguidora de la serie) de visitar el Palacio. Desafortunadamente estaba cerrado y durante un cuarto de hora estuve haciendo fotos de la fachada y de lo que buenamente pude hacer ya que la entrada tenía una vidriera bastante manchada y además, era difícil hacer fotos con la cámara por las rejas exteriores. Pensé que la mejor manera de hacer fotos sería con el móvil y de paso, quise hacer una grabación de aproximadamente un minuto de lo que pude grabar del interior desde la propia fachada. Fue cuando llegamos a Barcelona y metí el vídeo en el ordenador, cuando escuché voces que, de ninguna manera, oí cuando estuvimos allí. Decidí colgar el vídeo en YouTube para hacerlo público y para que cualquiera que pudiera verlo y oírlo, diera su opinión. Soy seguidor de programas como «Cuarto Milenio« (televisión) y de «Espacio en Blanco« (Rne) y en el primer caso, envié a Iker Jiménez la copia directa del teléfono móvil aunque, a día de hoy, ni me han dado respuesta ni me han llegado a comentar nada al respecto. La verdad es que si se escucha el vídeo se percibe perfectamente una voz femenina que dice «!!!VÁYASE!!!. Además, escucho otras voces que identifico con algún niño o niña que llega a decir «dentro de otro». Dado que el tema del Palacio de Monsalves ya lo tratasteis en Radio Giralda, he creído oportuno comentar mi experiencia», narraba en su correo.