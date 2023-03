Restaurante San Marco de Mesón del Moro

La vida hace que, sin una causa justificada, dejemos de acudir a lugares donde éramos parroquianos habituales, y no sólo en lo que a bares y restaurantes se refiere. Este es el caso que he vivido en primera persona con el histórico restaurante San Marco, ubicado en la calle Mesón del Moro, en pleno barrio de Santa Cruz. Es un restaurante italiano situado en unos antiguos y conservados baños árabes del siglo XII. La cocina es Mediterránea, basándose en ingredientes de cercanía para garantizar un sabor inspirador e inconfundible, evidentemente con toques italianos. Aquí, todos los sábados y algún que otro domingo, hace de esto ya más veinticinco años, este que les escribe tenía la costumbre de cenar. Volver, después de mucho tiempo fuera, ha sido como echar para atrás el reloj de mi vida y recordar las vivencias de un joven que empezaba a adentrarse en el mundo de la gastronomía.

Incluso cuentan que Ferran Adrià, el cocinero más influyente de la gastronomía moderna, trabajó aquí. “Me llamaron para ir a trabajar y en abril me fui para allá”. Desde Sevilla inició su marcha hacia la localidad de Rosas (Girona), donde la edificación que acoge las instalaciones de El Bulli corona la cala Montjoi. En este emplazamiento situado en el parque natural del cabo de Creus, el chef inició su recorrido transoceánico. Junto a su hermano, Albert Fermí Puig en su restaurante GTRES, Adrià, se hizo un hueco en la cocina-escuela en 1984 hasta convertirse en maestro y chef dorado.

Como les decía, volver fue retornar al pasado. Ver que la carta ha evolucionado pero que sigue teniendo platos que me hicieron tan feliz, me llenó de emoción. Disponen de un menú degustación que lo puede tomar con o sin maridaje. Ensaladas, aperitivos, carnes, pescados, pastas, pizzas y, como no, sus míticos postres forman una experiencia que, unida a los remozados salones y a la entrada con luz tenue y misteriosa, San Marco Santa Cruz, que es como se llama ahora, siga siendo uno de esos lugares mágicos al que cualquier sevillano tiene la obligación de ir, como si fuera una peregrinación, al menos una vez en la vida.