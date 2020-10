Seis vinos terroríficamente perfectos para brindar este Halloween

Halloween es conocida como la noche de los difuntos, las brujas, los muertos vivientes, época en la que pululan fantasmas zombies y demás criaturas fantásticas de la noche. Parece todo ciencia ficción, pero su origen viene de antiguos pueblos celtas y una ceremonia que realizaban para conmemorar el final de la cosecha.

Su año concluía el 31 de octubre, en pleno otoño, época del año en el que la naturaleza se toma un descanso, un letargo después de haber dado frutos. Hojas caídas, noches más largas... señales que para ellos significaban un final y a la vez el inicio de una nueva vida.

Ojalá este año esta noche pudiera darnos un cambio en la situación que estamos viviendo. Para intentar conseguirlo, hay muchos rituales que podemos realizar, y uno que seguramente necesitamos todos es descorchar una botella de vino. ¿Y si para Halloween elegimos sorprender con vinos adornados con terroríficas etiquetas y un packaging peculiar?

En la noche del Conde Drácula, Hannibal Lecter, diablos, calabazas y muñecos diabólicos, os realizamos una original propuesta para celebrar un ‘Hallowine’ de miedo. ¿Truco o vino? La respuesta está más que clara.

Nombres originales, como 'Sospechoso'; etiquetas estremecedoras, como el hombre fantasma de ‘Estrada Vella’ o el sanguinario champagne rosé de Brocard Pierre, 'Saignée de la côte', son algunas de las recomendaciones que hacen desde la distribuidora Châpeau Wines, en La Rioja.

■ NOIR - Pinot Noir: 21€. Tokaj

■ LA BRUJA DE ROZAS 2018: 16,30€. D.O. Madrid. Garnacha.

■ ESTRADA VELLA 2018: 16,50€. D.O. Rías Baixas.

■ SOSPECHOSO 2017 (MAGNUM) TINTO: 13,30€. D.O. Castilla. Tempranillo y Tinta de Toro.

■ SAIGNÉE DE LA CÔTE: 45,90€. AOC Champagne. Pinot Noir.

■ CAN DO SIL BLANCO 2019: 5,50 €. D.O. Valdeorras.