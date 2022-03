Testigos afirman ver un OVNI en Montequinto-Dos Hermanas

Sucedió la pasada noche cuando la testigo, Narci, me decía: “Hola, no sé, a quién o que sitio dirigirme pero buscando por Internet he dado con usted- La cuestión es que he visto algo muy raro y quería comentarlo con alguien” decía la testigo.

Al consultarle sobre su experiencia me decía: “he visto sobre las siete, en Sevilla, con rumbo de este a oeste, como un objeto aparentemente cuadrado, plateado y rojizo con misma altura y misma velocidad, muy muy raro y estoy acostumbrado a mirar al cielo y ver estrellas, satélites,... Si quieres mi teléfono lo hablamos... Un saludo”.

A la misma hora, 19:00 h. otro testigo, Juan de Dios, me decía: “Acabo de ver, en la zona de Montequinto-Dos Hermanas, un aparato como cuadrado, brillante, que iba el dirección a Sevilla Este, ser de vuelo constante, muy raro”.

A nuestro testigo le indique: “Hazme la descripción más amplia que puedas y que puedas recordar, de donde eres, donde estabas, como era el objeto, etc”.

La respuesta no se hizo esperar: “Pues esto pasó sobre las seis de la tarde, casi las siete ya, había algo de luz solar todavía, estábamos en el trabajo –en la Ranilla- cuando un compañero me avisó sobresaltado que mirara hacía arriba que estaba viendo «el Ovni», me decía: “¿¿¿!!Eso que es!!??? ¿¿¿!!!Eso que es!!!???”. Cuando yo miré no lo pude disfrutar mucho visualmente como lo apreció él, porque ya se mezclaba entre los edificios, aun así me dio tiempo a reconocerlo bien, realmente mientras lo seguíamos para tener más visión hasta perderse en el horizonte íbamos preguntándonos exaltados: «¿Pero qué es?” Un plástico o una sábana no puede volar tan rápido y tan uniforme, no cambia la altura ni la velocidad”.

“Así seguimos preguntándonos que podía ser mientras mirábamos como se perdía en el horizonte, lo vimos como apareció desde la zona de Montequinto, en la Universidad Olavide... Hasta que se perdió por el horizonte dirección puente del Quinto Centenario, volaba de manera recta sin variar aparentemente la altura ni la velocidad, a unos 50, 100 metros de altura creo recordar (yo lo veía muy bajo) y no emitía ningún ruido”.

“La forma era aun más rara, mi compañero decía que mientras lo vio era rojo y después se volvió de color metálico, yo cuando lo vi aprecié sólo color metálico (el color creo que serían reflejos) la forma parecía algo cuadrado pero con ondulaciones en movimiento (como si fuera agua, sin perder la forma cuadrada)” relava el testigo.

Para finalizar añadió: “Una cosa que me llamó mucho la atención es como se podía ver en el horizonte, lo vimos perderse en el horizonte bastante lejos, yo me preguntaba: algo que no tenga masa como una bolsa o una sábana, no se apreciaría tan lejos”.

Otro testigo, Antonio Guzmán en Dos Hermanas, indicaba: “Hola, buenos días José Manuel, hoy he visto una publicación tuya consultando en redes si alguien había visto algo similar, sobre un avistamiento OVNI y se me han puesto los pelos de punta, no sé si se parece mucho a lo que vi, las horas no encajan, pero tampoco estoy seguro, es que ha sido lo mismo” en referencia a los dos avistamientos referidos en una consulta que realicé.

Tres personas que han visto lo mismo en Sevilla, en la zona de Montequinto-Dos Hermanas y que por lo inexplicable que es se catalogan como Objetos Voladores No Identificados mientras que se realizan las gestiones oportunas para determinar de qué se tratan.