Testimonios de vivencias paranormales en el Hospital Virgen del Rocío

Quien me conoce sabe que siempre estoy presto a una investigación si bien es cierto que no siempre son en lugares donde nos permitan hacer un estudio paranormal y los hospitales suelen ser una parte de ellos.

No obstante son muchas las personas que, trabajando en su interior, han vivido hechos extraños y se atreven, desde la confidencialidad de su nombre, a narrar lo vivido.

Una de estas personas vamos a llamarla Concha y me decía:

«Trabajo en el «Virgen del Rocío» y allí me han pasado cosas muy extrañas. Nunca he querido prestarle mucha atención a todo esto, porque trabajando allí se escuchan muchas historias o lees cosas que te ponen los pelos de punta, en los quirófanos, en el túnel que va al «Infantil», vamos que hay muchas cosas allí pero lo que a mí me ha pasado es lo que me ha despertado un poco en estas cosas”.

“Lo primero es que hace unos meses se colgó un cartel en un ascensor advirtiendo que «había actividad poltergeist», la cosa es que se entendió como una broma pero que tú no sabes el que viene de fuera como lo va a tomar o lo va a entender. Te envié esa foto en su día aunque te pedí que no se publicara”.

“Bueno, estaba en la segunda planta, turno de noche, haciendo mi trabajo. Se me llamó a una de las habitaciones y atendí al paciente, al salir de la habitación escuché, casi en mi oído, una voz que decía mi nombre claramente. De inmediato me volví y, claro, no había nadie. Eso me puso nerviosa y apresuré el paso hasta llegar a donde estaba mi compañera que me notó la mala cara» decía.

«No te sabía decir esa voz de quién era, no me era familiar de nadie de allí, ni trabajadores ni pacientes, era una voz extraña, tal vez no sea nada o tal vez si pero a mí me dio miedo, me inquietó por primera vez en muchos años allí« concluía.

En este sentido hay otras experiencias similares. Otra trabajadora del hospital, en otro momento, me decía: