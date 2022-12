Un vino con... Antonio y Silvia Flores

El día amaneció lluvioso y, aunque los nervios de lo que estaba por venir no me dejó descansar bien, cuando sonó el despertador salté de la cama como un resorte como si hubiera dormido diez horas seguidas. Me monté en el coche y puse rumbo a Jerez de la Frontera, en concreto a González Byass, la casa del Tío Pepe. Tenía una cita. Allí me esperaban Antonio y Silvia Flores, los enólogos de la bodega. Calificarles solo como lo enólogos de la bodega es una definición nimia. Realmente son el alma de González Byass con Tío Pepe en las venas. Ahora verán el porqué.

Me recibe Silvia y damos un breve, pero intenso paseo por la bodega. Ha seleccionado dos sitios que me quiere enseñar antes de sentarnos a charlar. En todo momento tengo un sentimiento de pequeñez estando donde estoy y con quien estoy. A este sentimiento le sumo el de considerarme un privilegiado. Cruzamos la Bodega de Los Apóstoles y nos adentramos en una bodega de reducidas dimensiones y acceso restringido a la que, para acceder, hay que quitar una especie de cadena de tela y bajar unos empinados escalones de madera. Allí catamos a pie de bota. Eran las diez de la mañana y estábamos desayunándonos un Tío Pepe, aún en estado de plena juventud manteniendo aún el velo de flor vivo, pero con muy buena educación. Este joven promete. “Este es mi probiótico”, me dice Silvia sonriendo. Estábamos en Rebollo, justo debajo de donde nació mi otro invitado de hoy, Antonio. Después, nos dirigimos a realizar dos comprobaciones previas de camino a nuestro primer destino. Silvia es una mujer tremendamente perfeccionista y exigente. No deja nada al azar. Esa es mi primera impresión. Tras esas comprobaciones, me enseña el restaurante Nolasco que se encuentra ubicado en plena bodega, a los pies del hotel, que también pertenece a la bodega. El primer “sherryhotel” del mundo. Como en tantas otras ocasiones a lo largo de su centenaria historia, González Byass es pionera en algo. Las vistas desde la terraza del restaurante a la Catedral de Jerez son impresionantes, pero toca refugiarnos, que la agenda apremia, para empezar con nuestra entrevista. Es entonces cuando me hace un regalo. Otro más de los muchos que había recibido desde que entré por las puertas y con los que, sin ella saberlo, me estaba premiando. Nos sentamos en el botellero. Una sala privada, rodeados por más de tres mil botellas, que cuentan la historia de la bodega y de España a través de sus etiquetas. Se me salen los ojos. Las botellas, a través de esas etiquetas, no paran de hablar, pero ahora les ruego silencio, que le toca a Silvia.

¿Quién es Silvia Flores?

Nacida en Jerez de la Frontera, asume con orgullo ser la hija de Antonio Flores, un referente de los vinos de Jerez. Desde pequeña, normaliza el mundo del vino en su casa y lo asume como algo cotidiano sin saber la repercusión real que los jereces tenían en el sector a nivel internacional. Nace vinculada a ellos. La tradición familiar era larga. Sin embargo, es precisamente esa normalización la que no deja que nuestra invitada se pueda plantear, ni por asomo, la posibilidad de dedicarse a esto. Es cierto que, desde muy temprana edad, por esa necesidad de ganar un dinerillo sin tener que pedírselo a Papá, Silvia participa en la vendimia. Era una buena forma de costearse sus gastillos de adolescente. Estudia Turismo, después Historia del Arte en Granada y descubre que poder ganarse la vida con la carrera elegida era poco menos que heroico. Es entonces cuando decide hacer un ciclo superior de restauración por la afición que tiene a la cocina. Sin embargo, el auge que estaba despertando en el sector en ese momento hace que no encuentre plaza en cocina, pero pueda ocupar una plaza en sala a la espera de alguna vacante en cocina y es aquí donde descubre un mundo maravilloso que no sabía que existía: la sala. Alemania, donde tiene la oportunidad de desempeñar diversas funciones dentro del sector hostelero; Barcelona en el Ritz Carlton con Sergi Arola ayudando al sumiller donde descubre un mundo de vinos, mucho más allá de los de Jerez; o Santceloni en Madrid, con un tremendo nivel de exigencia, son solo algunas paradas que Silvia realiza en su proceso de formación profesional constante trabajando junto a profesionales de reputado prestigio hasta llegar a El Club del Gourmet de El Corte Inglés de Sevilla donde, tras comprobar sus cualidades, deciden formarla con un Master Business Administration en Madrid para darle recorrido dentro de la marca. Sus cualidades la convirtieron en un referente. El caso es que ya había llegado el momento de echar raíces, o al menos eso creía ella. Un trabajo que le llenaba, con mucho recorrido aún por delante, en una ciudad que le gustaba y a tiro de piedra de su Jerez natal. ¿Qué más podía pedir?

La llamada de González Byass