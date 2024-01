Outlet, Duty & Free, Tax y otras estafas al bolsillo

Entre los complejos que podían metabolizarse por los españoles está la creencia que todo lo que vienen de fuera, y especialmente allende Pirineos es mejor que lo patrio, detenta mayor calidad o bien nos hacen exclusivos tenedores de artículos o servicios que nos distinguen de terceros.

Parece que lo que se escribe y pronuncia en inglés o francés eleva la categoría cuando se habla de comprar algo, describir lo exclusivo o lo que literalmente parece subir enteros ante interlocutores. En particular, los anglicismos aceleran esas entendederas que urgen comprar. Un ejemplo es el Black Friday. A ese ‘viernes negro’ le sigue el ‘Cyber Monday’, es decir, un ciberlunes donde lo que no se gastó el viernes anterior debe comprarse, sea lo que sea, el lunes siguiente. Pero hace falta mesura, sensatez, cordura. Recuérdenlo.

¿Y que compramos ese viernes?. La respuesta es lo que no nos hace falta. El truco es acercarnos la ganga que conmueve al más insensible. Vaya, lo que no nos hace falta para vivir o disfrutar del bienestar básico. Ese viernes parece que quien no comenta o ‘disfruta’ alguna compra no es nadie. No existe, está fuera del rebaño pastoreado por los manipuladores que nos hacen comprare compulsivamente, repetimos, lo innecesario.

¿‘Outlets’ del chollo?

Lo que traduciríamos como ‘salida’ es realmente una vieja técnica comercial de angloparlantes para dar salida a partidas de productos invendidos, sobrantes de stocks o lo que antes se metía en rebajas de zapatería como los ‘pares sueltos’.

Los ‘outlets’ suelen ser espacios inmensos espacios a las afueras de grandes poblaciones donde se liquida lo que no se vende en temporada. Esa es la realidad en Sevilla si nos atenemos a los que hay en la carretera de Madrid, cerca de Dos Hermanas y en zona Aljarafe.