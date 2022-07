Datos estadísticos del Santo Entierro Grande en su historia

El Santo Entierro Magno se ha celebrado en nuestra ciudad hasta en diez ocasiones, concretamente en 1850, 1854, 1890, 1898, 1910, 1920, 1948, 1965, 1992 y 2004. Y, como es natural, se han dado muchísimas peculiaridades. A la hora de hacer unas quinielas, a los cofrades les interesa mucho saber qué pasos han participado más veces en este evento, cuáles lo han hecho menos, o incluso qué hermandades no han participado jamás. Es de justicia recordar que el primero que hizo un estudio como este fue Rafael Jiménez Sampedro, director del Boletín de las Cofradías de Sevilla, que lo publicó en esta revista en otoño de 2003, cuando se anunció la celebración del evento para 2004.

HERMANDADES QUE NO HAN IDO

Es más, se barrunta la participación en 2023 de una cofradía del Viernes de Dolores o Sábado de Pasión, y seguro que ahí entra en juego el corazón de Fermín Vázquez, el hermano mayor del Santo Entierro, pues en los años de Manuel Román como presidente del Consejo, Vázquez fue, a la vez, delegado de la sección de sacramentales y de estas de penitencia, ya que aún no existía en los estatutos del Consejo el cargo específico que sí hay hoy para estas cofradías que salen antes del Domingo de Ramos.

Obviamente tampoco han ido nunca Pino Montano, Bellavista, la Misión, Pasión y Muerte, Padre Pío, San José Obrero, la Milagrosa, el Polígono de San Pablo ni el Sol, pero han de ser mencionadas aparte del listado anterior, ya que en la última procesión magna, estas corporaciones o aún no eran hermandades o, de serlo, no poseían el carácter penitencial, por lo que nunca han tenido la oportunidad de acudir al Santo Entierro.

Aunque a nivel popular se considera que el Santo Entierro Grande o Magno se ha celebrado en diez ocasiones, algunos historiadores, entre ellos Pablo Alberto Mestre Navas, autor de una monografía de la propia corporación del Sábado Santo, consideran que ha habido tres citas más, sólo que al no participar un alto número de pasos, parece que la sociedad sevillana no los considera magnos, aunque la hermandad sí los demoninase como tal procesión general. Así hay que indicar que estas otras tres citas acontecieron en:

• 1965: 13 pasos. Montesión, Panaderos (no salió de nuevo por falta de costaleros), Amargura, Cigarreras, Coronación de Espinas, Presentación al Pueblo, Pasión, Exaltación, Lanzada, Estudiantes, Quinta Angustia, Sagrada Mortaja y Soledad de San Lorenzo (que iba tras el Duelo).

• 1920: 19 pasos. Sagrada Cena, Montesión, Panaderos (no salió por falta de costaleros), Amargura, Cigarreras, Coronación de Espinas, Macarena, Jesús con la Cruz al Hombro, Esperanza de Triana, Exaltación, el Cristo de los Cálices de la Catedral, Siete Palabras, Cachorro, Quinta Angustia y Sagrada Mortaja.

El número de pasos participantes en cada edición no ha sido siempre el mismo, y ha ido variando según las circunstancias. Así, sin contar los tres del propio Santo Entierro, a cada procesión general han sido invitados estas cantidades:

Así mismo, en ambos listados citamos a las propias del Sábado Santo. Lógicamente hoy se ve difícil que participen, pero la Trinidad, por ejemplo, podría haber participado en el siglo XIX o en la primera mitad del XX con su paso de Calvario, como sí lo hizo con el alegórico en 1854. O hay otros detalles a tener en cuenta, como que en 1965, primer Santo Entierro Magno celebrado un Sábado Santo, la Trinidad salió el Viernes Santo en el lugar de la Sagrada Mortaja, y ésta salió en la procesión general con todos sus nazarenos al no salir el Viernes Santo. ¿Podría una cofradía del Sábado Santo, sólo por 2023, salir en otra jornada, y participar con uno de sus pasos en el Santo Entierro Grande?

Hay que resaltar que estas anécdotas son simplemente eso, anécdotas. Lo mismo son concidionantes a tener en cuenta para el Santo Entierro Magno de 2023... o no. Por ejemplo, en las dos últimas ediciones, 1992 y 2004, el Consejo General de Hermandades y Cofradías ya estaba configurado como hoy lo conocemos, ya que en 1965 ya existía esta entidad pero era muy distinta a como la conocemos hoy.

Y con los delegados del Sábado Santo y Domingo de Resurrección ha ocurrido exactamente igual. En 1992 ocupaba el cargo Francisco O’Kean Alonso, cuya cofradía es el Valle, y el Señor de la Coronación de Espinas participó, mientras que en 2004 lo era José Salas García, hermano de San Isidoro, y el Señor de las Tres Caídas no faltó a la cita. Ahora lo será Ernesto Martín Fernández, cuya corporación penitencial es el Cristo de Burgos, que jamás ha ido a este evento. ¿Quién sabe?

Así pues, en 1992 y 2004 participaron las hermandades a las que pertenecen los presidentes del Consejo de cada momento. En 1992 lo era Luis Rodríguez-Caso Dosal, y su Hernandad de la Quinta Angustia no faltó a la cita. Y en 2004, ocupaba la presidencia Manuel Román Silva, cuya hermandad es San Esteban, que participó en aquella edición. Así pues, intuímos que Montesión, la hermandad del actual presidente, Paco Vélez de Luna, no faltará.

Otro detalle a tener en cuenta: en 1920 salió el Cristo de los Cálices de la catedral, que no tiene cofradía. Procesionó sobre la canastilla del paso de las Santas Justa y Rufina del Corpus catedralicio. ¿Podríamos ver en 2023, y tras una pandemia, al Santo Crucifijo de San Agustín? Esta imagen, al menos, sí tiene cofradía actualmente, la de San Roque, y podría salir con sus nazarenos y, por qué no, en el paso del Señor de las Penas. Del Domingo de Ramos al Sábado Santo daría tiempo, y máxime si en Cuaresma se dejase preparado en el paso un sistema para la cruz, algo que ya hizo en 2009 Montesión con su propio paso de misterio para sacar a su crucificado en la extraordinaria del 450 aniversario fundacional. Por soñar, que no quede.

Finalmente, en todas las ediciones hay siempre hermandades que se estrenan en este evento. Así, en 2004, participaron por vez primera San Gonzalo y Santa Cruz, mientras que en 1992 las novedades fueron San Roque y el Baratillo; en 1965 se estrenaron San Benito y los Estudiantes, y en 1948, el Dulce Nombre y San Esteban. Anecdóticamente, siempre se estrenan, al menos, dos cofradías. ¿Cuáles podrían ser en 2023?