El 12 de septiembre será el cabildo extraordinario para el Santo Entierro Grande

Sin embargo, hay que comentar que varios hermanos alegan que, oficialmente, la primera información que han recibido directamente desde su propia hermandad sobre el próximo Santo Entierro Magno ha sido la citación, mediante correo postal, a este cabildo general de carácter extraordinario, puesto que consideran que son los propios hermanos los primeros que deberían haber aprobado y auspiciar esta propuesta de la junta de gobierno y, tras ello, obtener los vistos buenos de las autoridades civiles y eclesiásticas, y no al revés, como consideran que ha sucedido. No obstante, estos cofrades también apoyarán mayoritariamente, de todas formas, la celebración de esta procesión general prevista para el próximo Sábado Santo.

A lo largo de este verano, que se acerca a su final, se han ido tanteando distintas opciones sobre los pasos que podrían participar, aunque no puede haber nada cerrado de manera plena hasta que el cabildo del día 12 refrende la organización de este evento que no ha vuelto a tener lugar desde 2004. Sí se comenta, con fuerza, que el crucificado muerto en solitario sobre su paso podría ser el de una cofradía de barrio que jamás ha participado anteriormente en esta acto de culto externo, que habría dos de tribunales que han participado en dos ocasiones anteriores uno de ellos y una sola vez el otro, un crucificado de Juan de Mesa que ha desfilado ya en dos procesiones generales, un misterio del siglo XX que sería la primera vez que formaría parte de este evento, y posiblemente dos pasos, y tal vez hasta tres, que podrían cruzar el Guadalquivir. Así mismo, Fermín Vázquez adelantaba en la entrevista que le realizaban en el Boletín de las Cofradías de Sevilla de este mes de agosto que podría haber alguna sorpresa, y la habrá: ocurrirá un hecho que sólo ha tenido un único precedente en una edición que no ha vivido nadie de nuestras actuales generaciones, y de haber alguien que lo presenciase, no duden que ya ha soplado, entonces, hasta tres velas sobre una tarta.