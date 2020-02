«El Cerro mantiene viva la Sevilla de los barrios que perdimos»

Ha cambiado de nuevo la cámara de foto por el teclado de un ordenador para retratar el alma de un barrio que enamora con solo poner un pie en sus calles. En esta fotografía impresa ha quedado plasmada la memoria de un niño que vivió y se crió en la calle Juan Talavera Heredia. En concreto, «en los pisos del polvorín; justo así se llamaba la tienda donde Nati vendía sus ultramarinos en tiempos –recuerda en las primeras líneas del libro- en los que se iba al hipermercado una vez al mes y casi requería la misma planificación que ir al K2 en la cordillera del Karakorum». Son sus recuerdos y los de otros tantos cerreños que han forjado la identidad de un vecindario por el que no pasa el tiempo. Estampas de ayer y de hoy, de una vida y de un barrio que Antonio Sánchez Carrasco (Sevilla, 1972) conoce bastante bien y que describe a conciencia en ‘La hermandad del Cerro’, la nueva publicación de Ediciones Almuzara que esta semana se pone en venta.

Confiesa que «de El Cerro se es siempre», aunque se ponga distancia por medio. Lo dice con conocimiento de causa pues «hasta los 37 años y once meses» que casara y marchara a Sevilla Este, este gran fotógrafo sevillano ha estado siempre ligado a esta barriada humilde y sencilla que imprime carácter a sus hijos. Por eso cuando recibió el encargo de la editorial, no lo dudó: «En dos décimas de segundo le dije que sí. Desde un principio, me ilusionó mucho porque es mi barrio».

Fue así como empezó a buscar en el álbum familiar, entre «Velás del Cerro, partidos de solteros contra casados en plena calle, carreras de cintas en bicicletas o concursos de baile». Fue así como llegó a encontrarse con «el gran matriarcado de El Cerro, donde la Virgen lo era (y lo es) todo [...] el corazón, la vida misma, todo reunido en sus lágrimas, como embajadora de una barriada».