«El montaje de ‘Parasceve’ fue la evocación sincera de una Semana Santa ausente»

La Semana Santa de Hilario Abad (Cádiz, 1991) es tan divina como humana, pues contiene imágenes sagradas, culto externo y evangelización itinerante, pero también pandillas de amigos, niños de la mano de sus padres o parejas de enamorados. Todo en un marco de excepción: Sevilla. Por eso su película ‘Parasceve’ ha conquistado fronteras y derribado prejuicios en lugares tan dispares como Tarragona, Calahorra o Ferrol. Estrenada en noviembre de 2021, un año después de conquistar las pantallas, hacemos balance de su éxito con su director.

Hace apenas tres años, cuando la pandemia siquiera se intuía, tú acumulabas horas y horas de metraje de una película que parecía no tener fin...

Era una tarea pendiente que cada vez se volvía más difícil de abarcar. Había intentando darle forma en múltiples ocasiones, y con los años, cada vez parecía haber menos tiempo libre para dedicarle al que era mi proyecto de pasión. Los bocetos de montaje no tenían lo que buscaba, y había cambiado tantas veces el guion que me encontraba realmente perdido. Pero entonces llegó el confinamiento; se suspendieron todos los rodajes que tenía a la vista de otras producciones, y en ese triste final de Cuaresma encontré el tiempo y la inspiración para volver a conectar con la esencia original de la película. El montaje fue la evocación sincera de una Semana Santa ausente.

Finalmente llegó la posproducción, el montaje y la grabación de la banda sonora, y ‘Parasceve. Retrato de una Semana Santa’ fue tomando forma.

Disfruté mucho de la creación de la música, que fue un auténtico sueño hecho realidad. Grabar en la Basílica del Gran Poder de madrugada, escuchar la saeta de Manuel Cuevas en el Coto de las Canteras o la interpretación del Coro Dabar y la Banda Sinfónica Municipal de la partitura de Francisco Javier Torres Simón han sido experiencias memorables. Siempre estaré agradecido al maestro Torres Simón y a todos los intervinientes por este trabajo excelso. Es el 50% de la película.

¿Cuándo sentiste que la película estaba completamente terminada?

Creo que en la misma prueba de proyección del cine, y concretamente en la secuencia de la Madrugá. Después de tanto trabajo, era anti intuitivo ponerle punto y final. Pero en ese momento me sentí como si realmente estuviera dentro de la pantalla, que todo fluía. Cuando terminamos, los miembros del equipo que estábamos allí intercambiamos miradas y entendimos que la película estaba lista por fin.

Y llegamos a la fecha del estreno mundial, el 11 de noviembre de 2021. Una fecha difícil de olvidar.

Fue una proyección muy peculiar; a pesar de hacer lleno y de ser en una de las salas de cine más grandes de Sevilla, se sintió como algo íntimo, contenido. Cuando terminó la proyección, el ambiente estaba silencioso y suspendido. Al abrir la ronda de preguntas un caballero verbalizó de una forma muy bella lo que para él había supuesto la película, y canalizó los sentimientos del público de forma que fue entonces cuando la gente prorrumpió en aplausos. Me dejó conmovido y cuando lo recuerdo aún me impresiona.

¿Qué ocurrió a partir de entonces?

Después del estreno en el Festival de Cine de Sevilla vino una época frenética. Salieron las primeras reseñas en prensa, que fueron muy positivas, y se sucedieron las buenas noticias en torno a su distribución. Todo pasaba muy rápido, cada día había una sorpresa. Recuerdo que salimos en los avances de estrenos de 2022 de los Premios Forqué; un nazareno de la Cena y al siguiente fotograma Penélope Cruz. Nosotros no paramos de trabajar porque hubo un proceso de ajuste sonoro y visual para aprovechar al máximo la capacidad técnica de las salas comerciales que fue muy laborioso, pero sacó brillo a la película. Fueron unos meses intensos, donde se cuidó cada detalle para que todo estuviese listo para la distribución simultánea en todo el país.

La exhibición en salas arrancó a las puertas de la Cuaresma, el pasado 25 de febrero, con unos datos excelentes para una película de Semana Santa.

Llegó a destacar en los informes de taquilla como una película de «buena rentabilidad», siendo una de las obras de no ficción más visionadas en cine este año en España. La gente respondió, y aunque por supuesto no gustó a todo el mundo, el grueso del público recomendó la película, y eso permitió que estuviese en cartel durante siete semanas, ocho contando ya proyecciones sueltas, lo cual es excepcional para una película sin actores, ni narración en off, ni diálogos.

Más allá de las cifras, ¿con qué sensaciones te quedas de todo lo vivido en el último año?

Creo que ha sido un año de aprendizaje, ante todo. Han sido muchas experiencias nuevas y cerrar y mostrar al mundo el trabajo de tantos años ha tenido sus propios desafíos tanto profesionales como personales. He tenido muchos momentos de estar en una nube, pero también una exposición y responsabilidades a las que nunca me había enfrentado. Ahora echo la vista atrás y me parece casi mentira, ¿realmente ha sucedido todo esto? Como cuando pasa la Semana Santa, que se queda uno con la sensación de haber vivido algo maravilloso y, a la vez, en cierto sentido, casi intangible.

Ahora la película se ha editado en DVD. ¿Qué sorpresas podrán encontrar aquellos que se hagan con una copia?

Se han incluido algunos extras entre los que destaca un ‘cómo se hizo’ que, en unos minutos, cuenta lo que ha sido esta odisea para nosotros; entrevistas apoyadas con recursos visuales como imágenes de la grabación de la banda sonora y algunas tomas que no llegaron a salir en la película.

También es posible disfrutar de ‘Parasceve’ en plataformas digitales...

Así es. Ahora mismo está disponible en Amazon, Filmin, Movistar y varias más; de momento en la modalidad de alquiler. Tienen la ventaja de la alta definición y la comodidad del visionado instantáneo, quizá lo más parecido a su formato original, que es el cine.

Y para terminar, la pregunta obligada: ¿volverás a retratar la Semana Santa?

¿Quién sabe? La Semana Santa es importante para mí y sé que lo seguirá siendo siempre, pero por ahora no lo tengo pensado. Me siento bien sabiendo que otras personas seguirán filmándola y que quizá hayamos abierto caminos nuevos listos para ser explorados.