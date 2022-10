Enrique Casellas: «Mi Hermandad de los Gitanos viene conmigo al atril»

Nada más colgar el telefóno, el primer abrazo se produce con su compañero, que es David Gutiérrez, y antes de que pudiera hacerse pública la designación en los medios de comunicación y en las redes sociales, el ya nuevo pregonero llama a su madre y a su esposa. La primera, emocionada intensamente, casi no puede creerlo, y su mujer pensaba, al principio, que podía ser una broma de su marido, y finalmente las dos mujeres de la vida de este hombre son las primeras que como, siempre, van estar a su lado. Y a partir de ahí el teléfono comienza hacer una locura. Sin embargo, Enrique y David tienen que actuar esa noche, por lo que tienen que prepararse. Afortunados pueden considerarse aquellos que llegaron a contactar con él en esos primeros minutos, entre ellos Marcelino Manzano, a quien le hizo saber el pregonero que si le llamaba el arzobispo, a lo mejor ya estaría cantando y no podría contestarle hasta el día siguiente, advirtiéndole entonces Manzano que monseñor ya le llamaría la próxima semana. Quién sí logra hablar esa tarde con Casellas es Antonio Muñoz, el alcalde, que vive ya en este cargo la primera elección de un pregonero.

Ese primer fin de semana de su nombramiento fue muy agitado, pero no por ello emocionante e inolvidable. Casellas regresa pronto a Sevilla para reencontrarse con la ciudad a la que tendrá que anunciarle su Pasión, sintiendo que su tierra es más suya que nunca. Su hija, Pastora de los Reyes, ya en plena adolescencia, disfruta con la buena nueva de su padre, mientras que el pequeño, Juanma, a pesar de su edad, sí es consciente, al menos, de la relevancia del pregón. «Papá, ser pregonero es muy importante, ¿verdad?». Va recibiendo llamadas de anteriores pregoneros, como su antecesor, Julio Cuesta, o de otros como Alberto García Reyes, Fernando Cano-Romero, Antonio García Barbeito, Ignacio Pérez Franco o, incluso, Charo Padilla, a la que se encuentra el domingo por la mañana paseando por el centro... y siempre abrazos sinceros uno detrás de otro. Ese domingo acude a misa al santuario de su Hermandad de los Gitanos, su casa, donde se ha criado, donde sus hermanos son su familia, y ya por la tarde acudió a la procesión de la Encarnación de los Terceros. Recordemos que Casellas es también un hombre de Glorias pues las pregonó en 2004 y, además, es también hermano de la Sagrada Cena, a la que pertenece dicha imagen letífica.





Cabe recordar que Enrique se formó y creció muy cerca de ese convento de Capuchinos donde habita la Divina Pastora, porque él, ante todo y sobre todo, es pastoreño, mas sin olvidar su devoción por los titulares de los Gitanos. De hecho, con la noticia aún caliente de su designación, entre abrazos, felicitaciones y paradas de la gente por la calle, aún no ha tenido tiempo, lógico y normal, para empezar a plantearse el texto de su disertación. Obviamente, la poesía va a tener un peso específico, si bien Casellas no quiere hacer una simple exaltación de los días sacros según Sevilla, sino que, además, pretende transmitir un mensaje, como ya hecho en otras ocasiones anteriores como cuando fue pregonero en Utrera o pronunció los pregones de los Armaos, del Rocío del Salvador o, ya más lejano en el tiempo, el de los Gitanos, qué lo hizo en 2003, cuando la corporación conmemoraba los 250 años de su fundación, y ahora, dos décadas después, Enrique Casellas tiene clara una idea: el próximo Domingo de Pasión, toda su Hermandad de los Gitanos sube con él al escenario del Teatro de la Maestranza para ubicarse en el atril. No sabe todavía qué marcha elegirá para abrir el acto, pero tiene muy claro a que estará dedicada la pieza musical: a los suyos, a su hermandad, a los Gitanos.