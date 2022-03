La película que universaliza la Hermandad de los Negros como historia de esclavitud y fraternidad

“Quiero que este documental se convierta en una referencia de la conversación actual sobre los problemas de integración y el rechazo sufridos por la población negra en gran parte del mundo. La Hermandad de los Negros forma parte de un pasado que muchos no conocen. Sin embargo, su impacto fue tal que sirvió de modelo de asociaciones de la población negra de América”. Así define el director de cine Antonio Palacios el documental 'Los Negros'. El martes 22 de marzo se presenta en Sevilla, en un pase especial en una de las salas del multicines Nervión Plaza, y a partir del viernes 25 se estrena para el público en general en dicho lugar y al menos en 14 cines de otras ciudades españolas. Los orígenes y las vicisitudes de una de las hermandades más antiguas de la Semana Santa de Sevilla, que procesiona el Jueves Santo con el Cristo de la Fundación y la Virgen de los Ángeles, y hoy en día es popularmente conocida como 'Los Negritos', no solo van a interesar a sus integrantes, y no solo al conjunto de los capillitas, y no solo a la heterogeneidad de la población residente en Sevilla con afición a los temas históricos y sociales. Los círculos concéntricos de interés sobre 'Los Negros' abarcan España, África, América, el mundo de hoy.

Como expone Joaquín Asencio, productor del documental, de 78 minutos de duración, “hemos querido contar la historia de la Hermandad de los Negros, fundada en 1393, porque nos parece de una relevancia máxima en los tiempos que vivimos. Tenemos la oportunidad de contar parte de la silenciada y desconocida historia de la esclavitud pero sin caer en generalismos o discursos académicos que aburran a los espectadores, puesto que hemos podido crear una trama con la Hermandad en el centro de la narración. 'Los Negros' saca a la luz la cultura africana que llegó a España a través de la esclavitud. Muestra cómo la cofradía generó y guardó la iconografía religiosa que representaba la fraternidad de las razas, además de ser refugio de libertad lejos de la interferencia de la mayoría blanca. La Hermandad de los Negros se convirtió en una de las primeras asociaciones del mundo que luchó por la libertad de las minorías y la igualdad de las mujeres”.