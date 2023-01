San Sebastián realiza su primera salida procesional en Guadalcanal

Guadalcanal es uno de los pueblos más cofrades de la provincia de Sevilla, y eso no es ningún secreto. Pero no es solamente la Semana Santa, sus siete hermandades y agrupaciones, sus bandas y toda la vida cofrade que rodea a la cuaresma el orgullo guadalcanalense. Si no que más allá de esos siete días mágicos, de todo lo que entrañan los preparativos para los mismos, Guadalcanal rezuma ambiente cofrade todo el año.

Esta localidad de apenas dos mil habitantes saca en procesión a su patrona hasta en cuatro ocasiones. Saca a la Virgen del Carmen en julio y sus cruces en mayo. No falta la custodia del Corpus Christi, y en su día las imágenes de San Marcos y San Francisco también recorrieron sus calles. Este domingo ha aumentado la nómina San Sebastián.

Cultos en torno a San Sebastián

El pasado viernes se celebraba la onomástica del mártir y por ello en la Parroquia de Sta. María de la Asunción se dedicó un triduo a su figura. Normalmente apostado en el retablo del Altar Mayor de dicha parroquia, la imagen de San Sebastián bajó para recibir el culto correspondiente. Con el fin de que el evento tuviera una mayor repercusión, a diferencia de otras localidades en las que la procesión tiene lugar el mismo día 20, en Guadalcanal esta fue pospuesta a este domingo 22.

La primera salida

Es la primera vez en la historia en la que esta imagen procesiona por las calles del municipio. Aunque la imagen tenga su importancia, los cultos en torno a la misma son bastante recientes. La salida procesional, por su parte, se estrenaba este año. Esta ha tenido muy presente a la juventud, y por ello han sido precisamente los más jóvenes quienes se han enfundado la faja y el costal para realizar dicha salida. Niños de entre diez y once años que ya beben del sentir cofrade guadalcanalense y que han puesto su granito de arena en un hecho histórico.