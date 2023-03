Sonidos imposibles y misteriosos en Los Gitanos

Era un agente de la Policía Local que bajó a ver si había indigentes o toxicómanos allí y me dijo: “Chaval, ¿qué haces aquí?”, yo simplemente le dije que captando psicofonías y aquel policía se interesó por lo que hacía aunque me dio un consejo: “Estamos aquí contigo cinco minutos, recoge y vete, este sitio es poco recomendable”.

Recuerdo que era una noche fría y armado con mi grabadora me metí allí, en el parque daba más miedo los que estaban fuera que la soledad de la cripta. Allí comencé a grabar psicofonías y, a los veinte minutos, una luz me sacó de mi estado de concentración en lo que hacía.

Pero producto de aquella conversación si me dijo que habían ido en un par de “intervenciones” por “Gente que decía que se escuchaban ruidos y voces aquí, cuando hemos inspeccionado no había nadie, mucho menos dentro de los nichos, aunque cosas peores se han visto”.

Nuevos testimonios

Pasó el tiempo y los Jardines de Valle se readaptaron quedando la cripta “tapada” por la iglesia de Los Gitanos. Es aquí donde comienzan a llegar nuevos testimonios de ruidos extraños. En concreto mi testigo me decía:

“Mira, esta sólo allí, dentro no había nadie, estaba metido en mis pensamientos cuando sentí como unos golpes secos, sordos, como cuando se golpea un muro grueso. Claro, miré a todos lados pero no vi a nadie y me llamó la atención, sobre todo por la soledad del sitio. Traté de localizar el ruido pero no hubo forma, escomo si viniera del otro lado de la pared” me explicaba.

“Quise saber un poco más, si alguien había tenido allí ese mismo tema, pero nadie hablaba. Entonces pregunté a un señor y me dijo que igual era de la estructura o de la cripta, entonces me acordé de la cripta...” concluía.

Otro testimonio me viene en el transcurso de una ruta misteriosa -donde sólo y exclusivamente se habla de misterios- y me decía: “¿Nos podemos desviar a Los Gitanos?”, yo me encogí de hombros y me dijo: “Hace una semana fui a llevarle un ramo de flores al Señor, me senté en un banco y me puse a rezar, entonces sentí que estaba como acompañada y mucho frío, entonces comencé a escuchar unos golpes secos, como si alguien golpeara el muro, me dio mucho miedo”.

Estuve en la misma puerta e hicimos unas pruebas psicofónicas con resultado positivo, sobre todo una, especialmente inquietante, que decía: “Sacadme de aquí” y que, tal vez, se refiere a esa vieja cripta o, tal vez, una vida en el más allá que aún no ha asimilado.