Una Semana Santa repleta de novedades

La de 2023 no será una Semana Santa cualquiera. Primera de las celebradas con absoluta normalidad tras un trienio de ausencias, veneraciones y mascarillas, los sevillanos la recordarán fundamentalmente por tres motivos: la eliminación de sillas en Sierpes , la reforma de las jornadas y el Santo Entierro Grande .

El primer punto a destacar, el de las 1.148 sillas eliminadas de la calle Sierpes, permanecerá grabado sobre todo en la memoria de los abonados que se han quedado sin ellas — algunas familias llevaban décadas presenciando las cofradías en ese lugar —. Aplazada la decisión durante un año debido a la pandemia —inicialmente se habló de suprimir 3.000 de los 5.000 asientos disponibles—, los consejeros de San Gregorio han llevado a cabo un plan doloroso en lo sentimental pero necesario en materia de seguridad. En consecuencia, la calle más angosta de la Carrera Oficial ha perdido un 20% de sus sillas , desapareciendo la última fila en ciertos tramos con idea de ampliar el pasillo central hasta los tres metros , los mismos que posee el punto más ancho —el de la Plaza de San Francisco—. Ni que decir tiene que el Consejo se ha esforzado en reubicar a las personas que han perdido su silla, aunque no todos han quedado satisfechos.

En cuanto a la reforma de las jornadas, este capítulo no solo ha sido la comidilla de los cofrades durante todo el otoño y parte del invierno, sino también el mayor quebradero de cabeza del equipo liderado por Vélez desde que tomó posesión del cargo. En su favor hemos de decir que la empresa no ha resultado fácil, por lo que el éxito o el fracaso de la misma no podrá dirimirse hasta el lunes de Pascua. A nivel práctico, las jornadas que han sufrido mayores cambios de horarios, itinerarios o puestos son el Domingo de Ramos, el Miércoles Santo, el Jueves Santo y la Madrugada.

El Domingo de Ramos arrancará en la Carrera Oficial a las cuatro de la tarde con las permutas de la Hiniesta y la Paz y la Amargura y la Estrella, siendo el orden: La Borriquita, Jesús Despojado, la Hiniesta, la Cena, la Paz, San Roque, la Amargura, la Estrella y el Amor. La Hiniesta saldrá y entrará dos horas antes, la Amargura comenzará su estación a las 18:15 y entrará en torno a la 1:15, y la Estrella intentará acceder a su capilla a las 3:00 de la madrugada, pese a ser penúltima. Con este plan se busca solucionar la masificación de cofradías por el entorno de Francos y Cuesta del Rosario a consecuencia del paso consecutivo de las hermandades de la Cena, la Hiniesta y San Roque. El Lunes Santo no habrá cambios de posiciones, únicamente las hermandades cederán un minuto para que la Virgen de las Aguas del Museo entre un poco antes. El Martes Santo se mantiene con la misma disposición de 2022, la cual no pudo ponerse en práctica debido a la lluvia (Dolores del Cerro, San Esteban, la Candelaria, San Benito, El Dulce Nombre, Los Javieres, Los Estudiantes y Santa Cruz). Eso sí, la primera venia en Campana se retrasa a las 16:40 horas.

El Miércoles Santo, una de las jornadas más complicadas de solucionar —el pasado año sufrió un enorme retraso—, quedará de la siguiente forma: El Carmen, el Buen Fin, la Sed, San Bernardo, la Lanzada, el Baratillo, los Panaderos, las Siete Palabras y el Cristo de Burgos. Por su parte el Jueves Santo, donde hubo acuerdo total entre los hermanos mayores, el orden será: Los Negritos, las Cigarreras, la Exaltación, el Valle, Montesión, la Quinta Angustia y Pasión. Las hermandades de la Madrugada no cambian sus puestos, pero sí habrá ajustes horarios y de recorrido. Concretamente el Gran Poder ampliará su itinerario por el Arenal en busca de la calle Gravina, lo que evitará el habitual cruce con la Esperanza de Triana, que transitará por Zaragoza, Plaza Nueva y Tetuán. En el Viernes Santo no habrá cambios.