28-F: unos premios melancólicos

Los premios tienen mucho de reconocimiento a la impotencia de una especie, la nuestra, que como no puede evitar la guerra la “humaniza” e inventa elementos para disimularla a los que también destruye cuando lo cree conveniente. Luego premia a esos factores humanitarios y hasta concede medallas por matar como parodiaba Gila. Ayer en el Maestranza se premiaron a personas e instituciones que se dedican a ayudar a los demás. Seguramente dentro de diez o veinte años podremos premiarlas de nuevo.

El presidente Juanma Moreno dijo lo que tenía que decir: que iba a hacer muchas cosas por Andalucía, que hay que enfrentarse sin miedo a los retos del siglo XXI, que a ver si llega el dinero de España y de Europa y que hay que tener esperanza. ¡Qué va a decir el hombre, si no! Y un recuerdo especial para Linares, Linares no tendrá trabajo pero recuerdos, ayer, todos los que quieran, si se pudieran convertir en millones de euros cada uno de los recuerdos, incluidos los elogios a Raphael...

Raphael fue elegido hijo predilecto de Andalucía, sin duda, lo merece, pero no ha sido Andalucía quien lo ha hecho triunfar, no se llama artísticamente ni Rafael, se llama Raphael, hasta España entera se volvió muy finolis a la hora de rebautizarlo. El universal Raphael declaró que no se sabía el himno de la tierra que lo nombró su hijo predilecto. Bien que se notó en su interpretación. La presentadora, Eva González, afirmó que su versión del himno era singular y que pasaría a la historia. Ya lo creo, a mí no se me olvidará jamás.

Veremos qué puede hacer el presidente por Linares y por Alcalá de Guadaíra que es otra de las ciudades más castigadas. Entre las quince ciudades españolas con peor tasa de paro hay cinco andaluzas, las dos citadas más Córdoba, La Línea y Huelva. Como no creo que dé tiempo a mitigar notablemente la situación en esta legislatura, me pregunto si, a la vista del sondeo que ayer publicaba este diario , y salvo que en lo que le queda de mandato logre el milagro de que el PP alcance en Andalucía mayoría absoluta, ¿con quién intentará el señor Moreno mejorarnos?, ¿aliado con Vox?, ¿con el PSOE?, ¿rezando para que Ciudadanos no se hunda o el PSOE no siga subiendo y tampoco Adelante Andalucía y sus desligados?

Lloró demasiado la presentadora o, mejor dicho, se emocionó demasiado. Pérez Reverte le hubiera dicho que llorada se viene de casa, como sentenció en las redes cuando dimitió el ministro Moratinos y lo pusieron a parir (a Reverte). Bueno, en Andalucía gustan esos lloriqueos, no sé si los moqueos amplificados por el micrófono también pero ayer era un día especial, aunque todos y todas trataran de animarnos, la melancolía - uno de los síntomas de la cuarta ola, dicen - flotaba en el teatro y nos alcanzaba a todos nosotros desde las pantallas de Canal Sur TV. Lo que es menos tolerable -o nada tolerable- es que la presentadora llamara Escudero al segundo expresidente de Andalucía -lo mismo que se escuchó en un video- en lugar de por su verdadero apellido, Escuredo, el hombre llevará toda su vida luchando por su apellido. Tampoco me sonó bien que dijera con esa gracia andaluza y esa espontaneidad lo de “no sabía yo que [en el Parlamento, a los parlamentarios] les había dao un ataque de risa, estas cosas creo yo que sólo pueden pasar en Andalucía”. Empezamos a pasamos con el “nacionalismo”, a ver si ahora un ataque de risa, propia de la psicobiología, que recorrió toda España y gran parte del extranjero, va a tener denominación de origen. Menos mal que se aclaraba que Andalucía sigue siendo por sí, para España y la Humanidad. Por lo pronto, a ver si es para Linares y ya veremos después. Como atenuante tenemos que la mantenedora del acto sólo tenía 14 años cuando la risa contagiosa y además que enseñan poco la historia de Andalucía -y menos del Parlamento- en los colegios e institutos.

Aparecieron por el 28-F oficial de Canal Sur esas reivindicaciones del acento andaluz pero, cuando se le dio paso a la publicidad, David Bisbal, nos destrozaba el alma con los niños de Unicef mediante una curiosa mezcla de castellano y andaluz. Bisbal, ¡échale huevos y sé tú mismo! ¿No viste al rapero y a la rapera en el Maestranza cómo entonaban en andaluz sin calumniar a nadie como uno que ya sabemos dónde está? Medalla honorífica les concedo por mi cuenta y riesgo a Pablo Gómez Padrón, campogibraltareño conocido como Pablo Sudoku, y a la linense Teresa Hernández.

Lo mejor: el largo aplauso a las personas que en primera línea del curre nos cuidan. Mira que han tragado sapos, mira que los siguen tragando, pues ahí siguen, ese aplauso se lo han ganado de verdad porque sus quehaceres han ido y van mucho más allá de un cumplimiento del deber. Los grandes poetas de Andalucía, ahora mismo, no son Lorca, Alberti, Machado, Bécquer o Cernuda, son estos seres humanos, demasiado humanos, que escriben a diario la poesía más hermosa de la historia reciente de la literatura mundial. Si la poesía le canta a la vida, qué mejores cantores que los sanitarios y todos sus otros compañeros de distintas profesiones implicados en atendernos.

Por último, llamar Gala a lo que vimos es algo presuntuoso. Fue un acto entrañable, de esperanza -y a ver si el que espera no desespera-, se premiaron a personas que sin duda lo merecen de sobra, pero la puesta en escena, entre pandemia y tal vez falta de imaginación, fue tristona, con esas butacas vacías, esa decoración tan austera, esa arquitectura tan gris de tan moderna que pretende ser. Vamos, que todo iba con los tiempos.