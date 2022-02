Anita de la Cuadra en ‘Pan y circo’

Mujer Doblada. Una de las pinturas de Anita de la Cuadra expuestas.



El “Morley College” no le transmitió otra cosa que ese algo que ya llevaba dentro, porque el Arte no se elige, no es una opción, sino una imposición que las personas ajenas tal vez no comprendan ni acepten gratamente, máxime cuando su fuente de inspiración se encuentra en unas figuras de cabezas planas y cuadradas, con deformidades faciales y corporales exageradas, con la incorporación de objetos que pueden hacer las veces de ojos, melenas, bocas pintadas o cosidas, en el caso que se traten de collages tridimensionales.