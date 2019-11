COMPARTIR: COMprender el ARTe de vivIR

Hace unos días nos pegamos una buena paliza mi chico, su hermano y yo ordenando mi garaje (por cierto, ¡muchas gracias, chicos! sin vosotros aún no habría ni empezado). Es increíble la cantidad de cosas que se almacenan a lo largo de los años: desde lámparas antiguas, pasando por colecciones de sellos, minerales, libros, mis apuntes de la carrera, los juguetes de la infancia, ¡hasta las manualidades de mi madre! El garaje se había convertido en una especie de tesorero de recuerdos, o mejor dicho, de cosas que te ayudaban a evocar esos recuerdos, emociones que te llenan el corazón pero también que te copan el garaje, era necesario reorganizar para "meter en luz" -como bien habría dicho mi madre- aquel lugar -lo cierto es que ya no cabía un alfiler, costaba trabajo caminar-.

Dani, mi cuñado, sintetizaba la situación en tres palabras mágicas: "¡A la basura!", además, ¡lo decía con tanta energía que te trasladaba su entusiasmo! Tenía razón (dimos unos "cuantos viajes" a la basura). Quizás fuese porque la BASe de la cordURA ("BASURA") empieza por eliminar aquello que sólo sirve para ocupar espacio, que cumplió alguna función en su momento pero que, en la actualidad, sólo tiene la dudosa "utilidad" de granjearte algún que otro dolor de cabeza porque, sí, sabes que no lo estás utilizando, peeeeero... parece que "te da cosa" tirarlo, y cuando no se sabe "soltar lastre", corres el peligro de crear un gran desastre. Por eso me encantaron las tres palabras mágicas de Dani: "¡a la basura!", una efectiva cura para la "saturación espacial": dícese del espacio "lleno hasta la bandera", por eso, en ocasiones, es bueno seguir la receta del "tó, pa fuera".