De la concesión del Puerto a los tentáculos del veganismo

De la carne y sus ritos

No hay que sorprenderse demasiado. El nuevo orden de valores que pretende colarse hasta en el último resorte de nuestras vidas domésticas ya dictó sentencia hace tiempo sobre el asunto del consumo de la carne. No deja de ser un tentáculo más –de tantos- de ese lobby vegano animalista que quiere invertir los valores seculares de una civilización. ¡Está usted exagerando! Ni mijita... La perorata ridícula del ministro Garzón -que ha salvado el pescuezo en la particular noche de los cuchillos largos del padrecito Sánchez- apunta con bala a un mundo que presumen defender: el agro. La ganadería extensiva en general, y la brava en particular, forma parte de un modo de vida ligado al campo español desde hace siglos. El consumo más o menos saludable de carne –o de porros, todo hay que decirlo- depende de la responsabilidad de cada cual. Dicen que se manejan no sé qué informes sesudos que cifran nuestro futuro como humanidad en los pedos de las vacas. Pues perdonen que no me levante...

En la desembocadura del Guadalete

Nos interesa mucho más otro Garzón, de nombre José María, al que se le venía adjudicando la gestión de la Plaza Real de El Puerto de Santa María en la mayoría de los mentideros taurinos. En las últimas semanas la cosa no empezó a estar tan clara. A la vez que se retrasaba irresponsablemente la concesión del histórico coso portuense se empezaban a barruntar otras opciones. Tampoco había mucho donde elegir: la pelota gravitaba entre el mentado Garzón, Carmelo García –en UTE con Tauroemoción- y Carlos Zúñiga que, según las recientes informaciones, sería el ungido para coger las riendas de la plaza con la mitad del verano amortizado. Si alguien entiende esta demora que la explique...

El empresario in péctore habría sido seguido de la oferta de Garzón. Carmelo habría quedado en tercer lugar. El aspecto económico habría sido fundamental. La oferta de Zúñiga rebasa ampliamente los mínimos marcados por el Ayuntamiento portuense. Leyendo aquí y allá nos podemos hacer una idea de los planes inmediatos del nuevo empresario, que aún no tiene nombramiento oficial. Tendrá que organizar tres corridas de toros y una novillada picada. En las esquinas del toreo ya se da por segura una fecha y un acontecimiento: la encerrona de Morante con los toros de Prieto de la Cal, fijada para el sábado 7 de agosto. Pues no tardaremos en enterarnos...