El año de Manolo Caracol

No se hicieron apenas cosas el pasado año para conmemorar el siglo del Concurso de Cante Jondo de Granada, donde comenzó la carrera artística de Manolo Caracol. Quiero decir en Sevilla, que es donde nació el genio, aunque estuvo a punto de parirlo su madre en Málaga, de donde era. Bisnieta de El Planeta, por cierto, que fue la primera gran figura del cante andaluz. La madre de Caracol se casó en Málaga, pero enviudó y como tenía una lavandería en esa ciudad, un día apareció Manuel Ortega Fernández, El del Bulto, que fue a llevar un traje de torero de Joselito. Como era tan apañado, y ella también, se enamoraron y de ese amor nació Manuel Ortega Juárez, Caracolito, en 1909. Nada menos que en la Alameda de Hércules de Sevilla. Vino al mundo en un corral de vecinos lleno de artistas y como en su familia los había de todos los colores, del toro y el flamenco, el niño no podía ser otra cosa que torero o cantaor. Le picó el bichito del cante y en 1922, con 12 años y gracias a Chacón, concursó en Granada y armó el taco. Nadie sabía que Caracolito cantaba, solo Chacón, el genio jerezano del cante, que lo llevó y compartió protagonismo con el viejo Tenazas de Morón, que en realidad fue el ganador del histórico certamen. Pero el de Morón le sacó poco beneficio al cante, por la edad. En cambio, Caracol aprovechó la fama y se convirtió en una estrella del cante, compitiendo con Marchena, el Pinto o Valderrama. Era un genio, quizá el genio del siglo XX, y fue hasta su muerte una figura de una magnitud extraordinaria. Murió en 1973, aún joven, en accidente automovilístico cuando iba de su chalé madrileño a su tablao de la calle Barbieri. Llovía, el coche hizo un extraño y fue a estamparse contra un poste. España se conmocionó, porque era el más grande del cante, una leyenda viva, aunque estuviera dedicado ya más a dirigir su tablao que a cantar en los escenarios. En febrero se cumplirán cincuenta años de su muerte y Sevilla debería conmemorar esta efeméride como Dios manda. Unión de Peñas Flamencas de Sevilla ya ha logrado que el Ayuntamiento financie un ciclo por las peñas, con recitales y charlas, y menos da una piedra. Esperemos que hagan algo más que esto, porque Caracol fue un cantaor de teatros, no de peñas, uno de los grandes músicos de la capital andaluza. Junto con la Niña de los Peines y Manuel Vallejo, un trío para la historia.