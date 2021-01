Elimina estos falsos alimentos saludables de tu dieta

Tanto si quieres llevar una alimentación saludable como si estás buscando bajar de peso, has de saber que algunos de los alimentos que podemos encontrar en el supermercado estilan disfrazarse con una etiqueta “light” o de versión sana cuando realmente no lo son. En realidad, estos productos suelen estar cargados de azúcares, químicos, aditivos o malos ingredientes que no aportan nada a nuestra dieta e incluso podrían estar perjudicando nuestra salud.

El equipo de nutrición de Adidas Runtastic, concretamente el Dr. Josh Axe , ha señalado en un artículo algunos de los alimentos con los que deberíamos tener más cuidado a la hora de realizar nuestra compra y llevar una dieta saludable.

ZUMO DE FRUTAS

Aunque creamos que los zumos de frutas son una opción saludable más, realmente tanto los procesados que podemos obtener en el supermercado como los que podríamos realizar en casa no son opciones para nada saludables. “Muchos de los smoothies que se venden en los supermercados, por ejemplo, tienen una lista tan larga de ingredientes añadidos que pierden sus beneficios. Por otro lado, los zumos de fruta suelen estar llenísimos de azúcar y carecen de la fibra beneficiosa que tiene la fruta entera. Este último dato es importante porque la fibra ayuda a reducir la absorción de azúcar en la sangre para prevenir las subidas y bajadas del nivel de azúcar en la sangre y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad e hipertensión”, señala el doctor.

La opción más recomendable a la hora de consumir fruta es hacerlo de forma natural, es decir, entera. La fruta entera nos aporta grandes cantidades de vitaminas, minerales y fibra que nivelan nuestra azúcar y nos mantienen más sanos y en mejor forma. Como alternativa a los zumos puedes optar por café, té o infusiones.

MUESLI

“Aunque el muesli suele considerarse una opción de desayuno nutritiva y más saludable que otros dulces como la bollería industrial o los cereales cargados de azúcar, debemos tener en cuenta que el muesli de las baldas de los supermercados también suele tener una cantidad considerable de azúcar y calorías vacías (¡tanta que debería considerarse más un postre dulce que otra cosa!). Darle al cuerpo tanta azúcar por la mañana puede tener efectos perjudiciales en tu salud, tal y como indican los estudios que analizan la conexión entre una ingesta elevada de azúcar con una alta probabilidad de desarrollar cáncer, diabetes y obesidad”, explica el experto.

Como alternativa a este producto azucarado, siempre puedes preparar en casa tu propio muesli con copos de avena, semillas, fruta, frutos secos, etc.

PESCADO DE PISCIFACTORÍA

A pesar de que el pescado contiene una gran cantidad de propiedades que lo hacen idóneo para su consumo diario como grasas beneficiosas para el corazón o nutrientes esenciales para nuestro organismo, el pescado de piscifactoría “no resulta tan beneficioso y no conviene abusar de su consumo. El salmón de piscifactoría, por ejemplo, escondido tras un etiquetado que lo llama “Salmón atlántico”, parece tener una mayor cantidad de sustancias contaminantes y toxinas cancerígenas. Por si eso fuera poco, se ha descubierto que consumir pescado de piscifactoría puede suponer problemas graves de salud como la resistencia a la insulina y la obesidad”, explica Josh Axe.

Por ende, los pescados más recomendables para su consumo son los salvajes, como el salmón salvaje de Alaska, las sardinas, lubina, bacalao, caballa, etc...

SNACKS DIETÉTICOS

Es de obligado cumplimiento desconfiar de todo aquel producto con apariencia de saludable que podamos encontrar en la sección de dulces y bollería de un supermercado ya que, en la mayoría de los casos, contienen grasas, harinas refinadas o extras de azúcares y endulzantes artificiales que para nada benefician a nuestro organismo.

En vez de comprarte estos snacks dietéticos dulces o salados, “prueba a hacerte algunos chips de verdura en casa con col rizada, zanahorias, calabacines o rábanos. Si tienes antojo de algo salado, otra buena alternativa son las palomitas caseras, los garbanzos y semillas tostadas” recomienda el Dr. Josh.

EDULCORANTES ARTIFICIALES

Algunos estudios señalan que edulcorantes artificiales como la sucralosa, el aspartamo o la sacarina no son beneficiosos para la salud e incluso pueden hacer que nuestro apetito aumente o alterar nuestro tránsito intestinal. Es por ello por lo que el doctor Axe recomienda reducir el consumo de estos productos y de los alimentos calificados como “light” que están cargados de edulcorantes artificiales como estos. “Puedes endulzar las cosas por tu cuenta con fruta fresca, stevia, miel sin refinar o sirope natural de arce, por ejemplo: le darán un toque de sabor a tus platos dulces y calmarán tus antojos de azúcar sin necesidad de meterte en el cuerpo los aditivos químicos de los edulcorantes artificiales”, aconseja.

OTROS ALIMENTOS

A parte de los alimentos señalados anteriormente, los frutos secos fritos, las frutas desecadas, algunas bebidas vegetales, postres lácteos, tomate frito o salsa de tomate y la pechuga de pavo o pollo, también son productos con una alta cantidad de azúcares añadidos, sales, aditivos y químicos que nos restan salud. Por ello, no olvides nunca revisar el etiquetado de los productos que adquieras en el supermercado.

“En vez de decantarte por alimentos altamente procesados, llenos de aditivos y químicos, intenta incluir en tu dieta más productos frescos y nutritivos. La fruta, la verdura, los granos enteros, las legumbres y la carne no procesada te aportan valiosos nutrientes y beneficios para la salud. Realiza cambios simples en tu dieta del día a día cuando vayas a degustar tus platos preferidos y así evitarás algunos de los efectos nocivos en tu salud”, concluye el doctor Josh Axe.