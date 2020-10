Gerardo Núñez le enmienda la plana a la Bienal

El mundo del flamenco, especialmente los amantes de la guitarra flamenca, está indignado por el hecho de que la Bienal no haya otorgado el Giraldillo del Toque a la guitarra de concierto, cuando sí ha concedido el de acompañamiento, que recayó en el jerezano Alfredo Lagos. Bien es verdad que se le ha dado una estatuilla al trianero Rafael Riqueni, pero más como reconocimiento a una carrera. Indignado, el gran guitarrista jerezano Gerardo Núñez ha protestado por la afrenta a la guitarra y ha promovido a través de su muro de Facebook que los aficionados voten al margen de la Bienal para que sean estos quienes otorguen el Giraldillo al mejor guitarrista de la Bienal 2020. No sé hasta qué punto puede hacer esto el célebre guitarrista y compositor. O sea, utilizar la Bienal para otorgar un premio. Pero la iniciativa está ahí y los aficionados ya están votando y lo podrán hacer hasta el día 29. Desde luego, que esto pase en la ciudad que vio nacer al Niño Ricardo, uno de los guitarristas más grandes de la historia del flamenco, es un poco triste. Y no solo Manuel Serrapí Sánchez (Sevilla, 1904-1972), que así se llamaba, sino el Maestro Pérez, su nieto el Niño Pérez o Pepe Martínez, este último tan importante concertista flamenco y tan olvidado a la vez. Sevilla tiene una historia tan importante en la guitarra flamenca que no es de recibo que la Bienal, el festival de este género más importante del mundo, deje de reconocer el valor de la sonanta flamenca de concierto. En esta edición, además, el festival programó a excelentes guitarristas de concierto como Javier Patino, Dani de Morón, Daniel Casares, Ricardo Moreno, José del Tomate, Manuel de la Luz y Antonio Rey. No es de recibo, pues, que se haya ignorado esta disciplina en los Giraldillos, que una vez más han levantado polémica en las redes sociales. Algo perfectamente normal en un arte tan dado a las disputas desde sus inicios, cuando el Planeta ya le decía al Fillo en la tercera década del XIX cómo tenía que cantar. Así que si desde la Bienal no lo impiden se premiará al mejor guitarrista de concierto que haya pasado por los escenarios del festival. Creo que sí, que por muy loable que sea la iniciativa del dolido Núñez, en ningún momento puede otorgar un Giraldillo al margen de la Bienal. Lo que sí podría hacer es ser patrocinador de esa disciplina para la próxima edición, aunque no debería hacer falta porque el magno festival sevillano no es un concurso pueblerino cualquiera sino el mejor festival flamenco del mundo. Si es un error que se puede subsanar, se arregla y punto.