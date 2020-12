Huelva, tierra de fandangos

Quizá sea Huelva y su provincia lo menos investigado de Andalucía por los flamencólogos, y que se salve el que pueda. El hecho de ser, como dice este libro, tierra de fandangos, los aleja de prestarle atención a otros aspectos muy importantes, como el ambiente que tuvo en la octava década del XIX, con dos grandes empresarios rivalizando en los cafés cantantes, Silverio y Juan de Dios, entre otros. Luis Soler, Manuel Romero Jara, Miguel Ángel Fernández Borrero y Faustino Núñez se unieron para escribir un libro que hasta ahora es lo más completo que se ha hecho sobre esta tierra tan fandanguera, aunque no esté bien reducirla solo a eso, y que tan buenos artistas ha dado, desde Dolores la Parrala hasta Arcángel, pasando por el guitarrista Manolo de Huelva, los cantaores José Rebollo, Antonio Rengel, Paco Isidro y Paco Toronjo, o el bailaor Alejandro Vega, que tanto brilló en la compañía de Pilar López, la hermana de La Argentinita. Sin olvidar al genio, el guitarrista Niño Miguel,

Con una preciosa portada del gran pintor sevillano Juan Valdés, la obra está muy bien editada, con más de setecientas páginas. Cada uno de los estudiosos citados se ha encargado de un capítulo del libro y el estudio abarca prácticamente todo lo que tenía que abarcar: los orígenes, las distintas etapas del fandango en la discografía, el análisis musical de los distintos estilos y las reseñas biográficas de los artistas. He echado en falta una biografía más completa de las figuras fundamentales, como fueron las hermanas Parrales, sobre todo de Dolores la Parrala, que fue algo así como la Franconetti o la Sarneta de Huelva. Ella sola merece un libro, y no digamos Manolo de Huelva, uno de los genios de la guitarra flamenca, sin nada que envidiarle a Ramón Montoya, o el gran Paco Toronjo, sobre el que ya se ha escrito mucho. Es verdad que son muchos y que hacerle una completa biografía a todos no hubiera sido posible, pero no todos fueron la Parrala, José Rebollo, Antonio Rengel, Manolo de Huelva, el Comía o Paco Toronjo.

Este libro era muy necesario y es una obra estupenda, bien escrita y estructurada. Llama la atención la enorme cantidad de artistas que ha dado y sigue dando esta provincia andaluza, según el inventario de Miguel Ángel Fernández Borrero. Y más aún que haya tantas mujeres jóvenes, que sin duda van a asegurar el futuro de Huelva en el flamenco, como hacen en la actualidad Arcángel, Argentina, Jeromo Segura o Jesús Corbacho, entre otros. O en la guitarra, Juan Carlos Romero, José Luis Rodríguez o Manuel de la Luz, por citar a los más en boga. Huelva puede estar muy orgullosa de tener a tantos y buenos artistas jóvenes, y una historia tan importante, con figuras de la talla de los ya citados y de otros que no brillaron más por diversas circunstancias, aun siendo grandes profesionales.

La obra ha sido editada por la Fundación Cajasol, que una vez más ha demostrado que está siempre dispuesta a ayudar al flamenco y a los flamencos. Un buen regalo de Reyes, sin duda alguna.