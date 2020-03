Jiménez Losantos pudo con Montero

Con el virus, puede que se nos haya pasado que a Federico Jiménez Losantos lo han absuelto en la querella que presentó contra él Irene Montero. Primero un juez le dio la razón a Montero y ahora otro se la da a Losantos, esto es lo que me molesta más, la interpretación de las leyes, ¿serán interpretaciones rigurosas o podrán más las muchas determinaciones biopsicológicas que encerramos los humanos? Siempre sostendré que para ser juez no es suficiente con aprobar oposiciones sino saber filosofía y someterse a un psicoanálisis.

Cuando era parlamentaria a secas, Jiménez Losantos la puso a Montero a cardo en su emisora de radio, por la que hace terapia a raudales. El juez –o la juez, me da igual quien haya sido- falla que es libertad de expresión porque las presuntas injurias e insultos estaban comprendidos en el contexto de un discurso en el que un ciudadano criticaba a una persona que es pública.

Yo como creo que libertad de expresión, como madre, sólo hay una, celebro que hayan absuelto a Losantos y encima le hayan cargado las costas a la hoy ministra. Eso sí, el periodista, que sostiene que es liberal, debería moderarse y decir lo mismo sin tanta mala palabra porque yo creo que este hombre larga por la radio lo que debería vomitar delante de un terapeuta, el colega está encabronado con la vida y lo suelta por donde puede, sobre todo contra el comunismo y los comunistas que son su desahogo principal. Para que comprendamos lo malos que fueron y son los comunistas nos recomienda sus libros que, sólo por la personalidad del autor, ya se sabe que están contaminados, hay que leerlos, sí, pero no para estudiar la maldad comunista sino la enfermedad anticomunista porque él dice que es liberal y ninguna ideología ha hecho tanto mal y ha matado a tanta gente como el liberalismo.

Además, Losantos no ha debido leer bien a su santo patrón Adam Smith, cuya obra está cargada de preceptos morales (“Por medio de la imaginación, nos ponemos en el lugar del otro, concebimos estar sufriendo los mismos tormentos, entramos, como quien dice, en su cuerpo, y, en cierta medida, nos convertimos en una misma persona”) y no de esa bilis que el informador escupe por la boca. A mí desde luego me divierte, el tío estará equivocado o no, pero al menos lee, es culto, y la paliza verbal que le dio a Echenique cuando al niño argentino le dio por querer que Aragón fuera algo así como independiente fue de tomo y lomo, una lección de Historia que, como dijo Losantos, estoy seguro que Echenique ignoraba porque Echenique, como Montero, pertenece a una izquierda que habla mucho de oídas e hinca poco los codos.

En resumen, anda niña, vete por ahí, cúrate el virus, carga con la sentencia y paga las costas. Si no quieres que se metan contigo no digas tantas idioteces («portavoces y portavozas del grupo parlamentario») y cumple las leyes de la paridad porque miedo me da de lo que podrías hacer si tuvieras tanto poder como tuvieron Enrique VIII o Luis XIV, por citar dos ejemplos.