¡Mató al gato! seguramente es lo primero que te ha venido a la cabeza, ¿te has fijado? ese dicho popular que oímos desde pequeños nos hace interiorizar que el "deseo de saber" no será un fructífero empeño, y yo me pregunto: "pero, ¿no es la curiosidad el motor de los sueños?". La imprescindible metamorfósis de lo intangible en tangible, de la idea a la realidad se posibilita cuando alimentas la capacidad con los nutrientes del conocimiento y para eso es imprescindible el "curioso" cimiento... La pregunta, la inquietud, el cuestionamiento son los imprescindibles compañeros del aprendizaje más certero. ¿Recuerdas aquello de que "el cartero siempre llama dos veces"? pues el cartero de la oportunidad sólo suele llamar una y sin el remite de la curiosidad, no te la mereces.

Querer avanzar sin saber, dificulta el crecer, porque cuando no se sabe, se desconfía y esa desconfianza cierra las puertas a posibles alianzas, pues sin la iniciativa propia que nos infunde el saber acabamos pagando el IVA emocional (el estrés, los miedos, las dudas) y cuando no se sabe, retrasas la toma de decisiones y, por tanto, invitas a tus aspiraciones a una estancia (indefinida) en la sala de espera de las vaciolaciones.