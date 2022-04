La defunción del flamenco

Alguien tan importante e influyente como fue el cantaor gitano Antonio Mairena me insinuó un día en su casa de la sevillana calle Pedro Padre Ayala, que cuando él se muriera se cerraría una etapa fundamental del cante flamenco, o como él lo llamaba, el cante gitano-andaluz. Alguna vez dijo en privado, e incluso de manera pública, que se llevaría el verdadero cante jondo a la tumba. Desde luego, creo que nadie más ha cantado como el viejo Mairena, como nadie lo ha hecho mejor que Vallejo, Marchena o Valderrama, aunque fueran de otra escuela. El maestro mairenero sabía que el verdadero cante tenía los días contados y se fue con esa pena, quizá sabiendo que de alguna manera había fracasado.

¿Qué diría si de vivir aún se enterara de quiénes son los nominados al Mejor Álbum Flamenco en los Premios MIN. Por si aún no lo saben, son Chico Pérez, la Tremendita, Cristian de Moret, Miguel Campello y Juanito Makandé. Entre todos no cantarían un fandango de Alosno con el alma, el pellizco y la pureza de Paco Toronjo. Que aún hay muy buenos intérpretes del cante, es algo indiscutible, como que hay jóvenes ciertamente prometedores. Pero los grandes medios de comunicación están más por el producto comercial -Rosalía o el Niño de Elche, tan mimados, por poner estos dos ejemplos-, que por la calidad.

¿De verdad que no hubo el pasado año ningún buen disco de flamenco, pero de flamenco de verdad, que mereciera estar entre los nominados de estos premios? Mar verde, por ejemplo, del joven guitarrista David de Arahal. Nominándolo no solo premiarían una gran obra flamenca, sino el trabajo y el talento de un joven de 21 años. ¿Qué mensaje le mandan con tales nominaciones? Que ha elegido un camino equivocado y que no merece la pena apostar por el flamenco, un arte declarado por la Unesco Bien de Interés Cultural Inmaterial de la Humanidad.

¿Qué hace el mundo del flamenco para combatir estas agresiones al arte más representativo de la cultura andaluza? Nada. Incluso parte de la crítica flamenca jalea a Rosalía o Soleá Morente como claros exponentes del llamado “flamenco alternativo” o “nuevo flamenco”. Mientras esto pasa, y como ya ocurrió en otras etapas de la historia del flamenco, sobre todo en el siglo XX, verdaderos artistas y grandes talentos pasan necesidades y jamás aparecen en esos grandes medios nacionales de comunicación donde un día aparecerá el certificado de la defunción del flamenco. Están locos por contarlo.