La saga de Farruco

Ayer noche fue el estreno de la serie de Canal Sur Televisión sobre las sagas flamencas y tengo que decir, sin anestesia ni nada, que me aburrí como una ostra, sinceramente. No voy a entrar en si el primer capítulo fue bueno o no desde el punto de vista técnico, porque de eso no entiendo. Ahora, desde el punto de vista flamenco se ha perdido una inmejorable oportunidad de dejar claro quién era Farruco y quiénes sus nietos. Eché de menos que hablaran expertos en el baile y en concreto de esa escuela, porque Manuel Curao y Alberto García Reyes no lo son. Debieron hablar los maestros que quedan, que no son muchos, porque esa familia no es solo fachada, que es lo que nos mostró el documental: muchas reuniones, comidas familiares y los Farrucos hablando de ellos mismos. Y de Paco de Lucía, por cierto. Pero era un capítulo dedicado a los Farrucos, ¿no? Indudablemente el programa tuvo fuerza porque Juanito, Farruquito, mira a una cámara y la funde. Esa mirada farruquera que funde plomillos, la del abuelo Farruco, que tenía una fragua de Triana en cada ojo. Te mataba con la mirada. Y Farruquito tiene esa mirada, aunque menos salvaje que la del abuelo. Él solo, sin nadie más, es un espectáculo, pero si en un programa aparecen también su madre, la Farruca, y sus hermanos, el Farru y el Carpeta, es ya la repera. Lástima que no hubiera algo de análisis, que nos descubrieran algo nuevo de esa familia, lo que hay detrás de la fachada. El testimonio de la Farruca era imprescindible, pero no tenía por qué haber sido el único. Vale, el de Paco fue una pasada, pero ya está. Hubiera estado bien que hablaran los cantaores que le han cantado a esa familia, sobre todo a la Farruca y a Farruquito. O los guitarristas que les han tocado a todos ellos, no sé. Todo fue una especie de gran botafumeiro farruquista, aunque con momentos emotivos y muy bellos desde el punto de vista televisivo. La serie puede quedar muy bien y será muy seguida porque es tremendamente comercial, en un formato moderno, dinámico y vistoso. Puede que pretendan hacer algo parecido a Rito geografía del cante, aunque aquella serie es insuperable. Desde luego, como tampoco hay nada en las televisiones, puede que sea un éxito, sobre todo porque el mundo tiene hambre de flamenco y parece que hay medios para hacer un buen trabajo. Que se emita en prime time es un punto a su favor.