Llave de la Guitarra para Manolo Sanlúcar

Hay un movimiento a favor de que el gran guitarrista y compositor Manolo Sanlúcar sea galardonado con la I Llave de Oro de la Guitarra, y desde El Correo queremos meter el hombro para que se consiga. Entre otras razones, porque si hay que darla algún día, que sea en vida y al más grande de la guitarra, como es el sanluqueño. Nadie de la actualidad ha hecho tanto como él por la guitarra española y por el flamenco en general. Sería un gran reconocimiento, qué duda cabe, aunque también puede crear polémica y no se extrañen si salen algunos descerebrados diciendo que habría que dársela mejor a Paco de Lucía a título póstumo, aunque se fuera con todos los grandes premios nacionales e internacionales, como, por ejemplo, el Príncipe de Asturias. Manuel Muñoz Alcón, Manolo Sanlúcar, es también un artista muy galardonado, lo mismo con grandes distinciones nacionales e internacionales, que con pequeños homenajes en modestos festivales de verano o sencillas peñas flamencas de humildes pueblos andaluces. El maestro es un hombre agradecido y he visto alguna vez con qué cara ha recibido la insignia de oro de una peña flamenca de barrio. Así que imaginen cómo recibiría el genio de la música flamenca un galardón como la Llave de Oro de la Guitarra, el primero de la historia. Manolo merece algo así porque ha dedicado su vida al flamenco no solo ganando dinero, sino creando, investigando y formando a jóvenes que hoy son figuras de la guitarra. Nadie ha hecho más que él por el instrumento y por una música, la andaluza, el flamenco, que no siempre se lo ha agradecido. He visto llorar al maestro por desprecios que me conmovieron, como, por ejemplo, el que le hizo uno de sus discípulos, de los más grandes, que dijo en una televisión ser guitarrista por Paco de Lucía, cuando Manolo lo enseñó hasta a andar. Darle la Llave de la Guitarra al señor Sanlúcar sería empezar bien con el nuevo galardón, porque se reconocería toda una trayectoria, la de un gran maestro, un genio de la música andaluza por excelencia. La Llave del Cante se dio a capricho, por amistad, hasta la de Fosforito, que se otorgó bien, mediante consenso. Y un trofeo así no se puede dar por amistad, sino como reconocimiento a un gran maestro y con el acuerdo favorable de todos los colectivos flamencos. A Manolo no le hace falta para nada esa distinción, pero si al final se crea y se la da la primera llave al toque, será un acto de justicia que se le entregue al más grande.