Morir en soledad

En la novela de Irvin D. Yalom El día que Nietzsche lloró el filósofo alemán le confiesa, llorando, al doctor Breuer, médico, uno de los iniciadores del psicoanálisis incluso antes que Freud, que se siente angustiado ante el hecho de que un día, dada su vida en soledad, descubran su cadáver por el olor de su cuerpo en descomposición. La novela es una ficción ya que Breuer y Nietzsche nunca se conocieron, pero éste y otros diálogos mucho más intensos y profundos entre los dos genios son de una riqueza fuera de lo común.

Desde hace tiempo el temor de Nietzsche es habitual en nuestro mundo desarrollado -a pesar de su hipercomunicación por tecnología- y se ha agudizado con la pandemia Covid-19. Los bomberos de Madrid encontraron muertos a 62 ancianos que estaban solos entre el 11 de marzo y el 11 de mayo. El Gobierno regional de la Comunidad de Madrid calcula que fallecieron en marzo de este año 2020 entre 800 y 900 ancianos en las residencias de toda la región. En marzo de 2019 la cifra fue de 460, por tanto, el incremento este año se ha situado en un 20% aproximadamente.

El problema es tan grave en Japón que a tan tristísimo hecho lo han bautizado como muerte solitaria o kodokushi. En el llamado país del sol naciente cada hora fallecen tres ancianos en sus casas. Por YouTube pulula un documental (https://www.youtube.com/watch?v=MrvetS2hqb4) donde se puede uno documentar mejor si es que se tienen ganas a estas alturas de ver tanta desgracia. Creo que no hay que huir de ello porque si se quiere solucionar algo hay que empezar por mirar de frente y sin miedo al problema.

España y Japón, dos de los países con los habitantes más viejos del planeta. Los españoles tendrán una esperanza de vida de 85,8 años en 2040, lo que convertirá a España en el país con mayor esperanza de vida del mundo según un estudio de la Universidad de Washington (Seattle, EEUU). Sin embargo, ya en 2033, más del 25% de la población española pertenecerá a la tercera edad, lo cual supondrá que estaremos ante la más envejecida del planeta. En nuestros días, España es el cuarto país del mundo –entre 195- con más personas ancianas, tras Japón, Suiza y Singapur.

La generación del baby boom es la que actualmente sufre más la soledad del hogar, a pesar de poderse comunicar con seres emocionalmente cercanos, la dispersión geográfica y personal es tan grande y la resistencia a las nuevas tecnologías de los ancianos las aumenta tanto que ahí queda el suceso: mientras más viejos más pellejos y más solos. La dinámica económica incide en que hijos y nietos se dispersen, ya hace mucho tiempo que les dijeron a los jóvenes, “oigan, olvídense de trabajos para toda la vida, hay que ser agresivos, competitivos, reciclarse continuamente”. Y, claro, se comprende que, si cada cual tiene que cuidarse no ya de vivir sino de sobrevivir, no haya tiempo para los que van decayendo.

No tengo solución para esto porque la que tenía se me vino abajo hace la tira de años. Por tanto, se admiten sugerencias. Siempre se muere uno solo, entre todos te matan –empezando por el tiempo- y tú solo te marchas, pero supongo que una mano querida o amada se agradecerá, lástima que no pueda informarles en primicia para corroborar o no la hipótesis.