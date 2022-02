Ni una medalla para el flamenco

El presidente de la Junta de Andalucía don Juan Manuel Moreno Bonilla me ha invitado a estar presente el próximo lunes en el Teatro de la Maestranza de Sevilla para asistir a la entrega de las Medallas de Andalucía y títulos de Hijos Predilectos de nuestra tierra. Solo una vez me habían invitado y no fue directamente la Junta, sino Estrella Morente, y no fui a la gala. Llevo 38 años en este diario y es la primera vez que he sido invitado de manera oficial, pero, aunque comuniqué mi asistencia, al final declinaré la invitación porque esperaba la distinción a Los Romeros de la Puebla, y este año tampoco ha habido suerte, algo que sinceramente me cuesta entender, sobre todo ahora que soy cigarrero de adopción y de corazón. Pero además la Junta de Andalucía ha dejado fuera del medallero de este año al flamenco o a los flamencos, que han sufrido más que ningún otro colectivo cultural la maldita pandemia, por razones obvias. Aunque escribo de todo ya en este diario de mis entretelas en mi columna diaria, siempre seré el crítico flamenco de El Correo, mientras viva. Los flamencos son mi gente y no puedo ir el lunes al Maestranza a ver cómo los han dejado fuera, sin medalla, con lo importante que son y lo que aportan a la cultura andaluza. Es verdad que el primer Hijo Predilecto de Andalucía fue Antonio Mairena, que murió en 1983. A título póstumo y, sin quitarle méritos, porque le cantaba a Felipe González en privado. Van a cumplirse cuarenta años y ningún artista flamenco ha vuelto a merecer tal honor en estas cuatro décadas. A veces ha habido que mendigar una medalla recogiendo firmas, como ocurrió con la del cantautor flamenco Manuel Gerena. Comprenderán que no me puedo enfundar el lunes mi mejor traje y plantarme en el coliseo sevillano a ver cómo los flamencos se quedan en la puerta con cara de bobos, cuando por esa puerta suelen salir a hombros. Esperaba más del actual Gobierno andaluz en lo referente al flamenco, sobre todo porque dijeron que iban a volcarse y no porque esperara mucho. Les han quitado el 50 % del presupuesto anual a las peñas flamencas de la comunidad precisamente cuando más necesitaban las ayudas públicas, por lo de la crisis sanitaria. Y no han sido capaces de limpiar de enchufados socialistas las instituciones flamencas de la región. Agradezco en el alma la invitación, pero no me esperen el lunes.