Nuñez Feijóo y Pedro Sánchez, ignorante uno, mentiroso el otro

Creo que lo hacen para que el pueblo disfrute de lo lindo olvidando las calamidades diarias con las que tenemos que enfrentarnos. Y lo pienso porque, si no es por eso por lo que hacen y dicen tantas idioteces, comienzo a sentir miedo, tengo sudores fríos y me tiemblan las manos. Los políticos, en concreto los que quieren gobernar España o los que ya lo hacen, no pueden ser más torpes, más incultos y más mentirosos. Si lo son, estamos acabamos, mis queridos amigos. Acabados del todo y pasaremos a la Historia como la civilización de la vergüenza y del esperpento (porque en todos sitios cuecen habas y si no lo creen piensen en Trump, en Bolsonaro o en Boris Johnson).

Pedro Sánchez es ese político que dijo que no pactaría con EH Bildu nunca, que si queríamos que lo repetiría cinco o veinte veces, las que hiciera falta. Su ministro de Interior, Grande Marlaska, dijo, no hace mucho, que no saldría de Navarra ni un solo guardia civil. El chiste se explica solo porque EH Bildu pacta todo con el Gobierno actual y la Guardia Civil se va de Navarra en unos meses. Estos son los que nos gobiernan.

Nuñez Feijóo es el líder de la oposición y mete la pata con frecuencia. Puede confundir el título de una novela conocida en el mundo entero, 1984, con su fecha de publicación. Más ignorante no se puede ser. Pero es que, además, puede echar en cara a Pedro Sánchez que los senadores de Podemos no han asistido a un debate para mostrar su apoyo sin saber que ¡no hay senadores de Podemos! El chiste se explica solo.

¿Quién escribe los discursos a estas criaturas? ¿Quién deja de recordarles que la hemeroteca no perdona y que si mienten van a ser señalados en dos segundos? Da igual porque no conocen la decencia, porque lo que quieren es tocar el poder y toda la periferia en la que está el dinero, las influencias... ¿Cuántos asesores tienen estos señores contratados? Cientos. Suelen ser amigos, o amigos de los amigos, o conocidos de los amigos. Y suelen ganar una pasta. Y suelen meter la pata cada día.

Pasaremos a la Historia como una civilización absurda que tenía a millones de personas muertas de hambre y se preocupaba más por el ‘duro golpe’ que encajó la selección argentina en el mundial de fútbol. Somos ignorantes y estúpidos hasta el dolor. ¿Se puede ser más tonto legislando con la intención de proteger a la mujer y conseguir que los violadores sean excarcelados y que las rebajas en las penas sean festejadas en las galerías de las prisiones españolas? Pues así todo. Civilización en decadencia y nominación a ser la más ridícula de toda la Historia.