Parir como nuestras ‘ancestras’

Cuántas veces se ha tachado de loca inconsciente a esa madres que de forma rotunda y clara ha manifestado alguna vez su deseo de parir en casa. Pues parece ser que ha tenido que venir una pandemia mundial, para que toda esta lógica aplastante propia de la sabiduría femenina, vuelva a poner las cosas en el lugar que corresponde.

La actual crisis sanitaria por el COVID-19 ha cambiado los protocolos médicos de un día para otro y las madres gestantes se han encontrado con un panorama poco tranquilizador. Parir en casa ahora ya no parece tan peligroso como nos vendía la comunidad médica hace dos días. El miedo a un posible contagio de madres y criaturas está motivando un cambio de patrón, de conducta hacia el parto, la crianza y la lactancia. Pero hay que prestar atención a lo fundamental de todo esto y es que parir en casa sólo es posible si estamos bien informadas, si la madre lo desea y si el embarazo no es de riesgo. No puede convertirse en una opción a la que abrazarse por miedo a un posible contagio. La realidad de esta crisis sanitaria, va más allá del colapso de las UCI por enfermos/as del COVID-19, también hay otras realidades que acontecen, afectan a las mujeres y deben ser mostradas. Como es la atención que están recibiendo las mujeres que tendrán que dar a luz en plena pandemia. Las numerosas pruebas médicas para comprobar que el bebé está bien a las que nos tienen acostumbradas, se han limitado a lo mínimo, igual que el tiempo de hospitalización de la madre tras dar a luz. Altas prematuras que están pasando factura a madres y recién nacidos, que no están recibiendo las atenciones necesarias. ¿La solución entonces? parir en casa, como lo hacían nuestras ancestras y maestras. Que no está nada mal, pero que requiere de un proceso de formación serio para que las/os futuras madres y padres puedan contemplar la opción del parto a domicilio siempre desde el deseo y con toda la información a su alcance y no empujados por el miedo.

Violencia obstétrica

Ya sabemos lo fácil que es contaminarse por el miedo. Hemos dejado de confiar en el poder de nuestra propia naturaleza animal. Nos hemos desconectado de la fuerza y sabiduría que corre por nuestras venas, heredada de nuestras ancestras que llevan pariendo desde las cavernas. Esta estructura patriarcal que lo ordena todo, también se ha apoderado de nuestros partos. Las mujeres nos hemos creído que no podemos hacer esto solas, que la comunidad médica tenía todas las respuestas. Seria demencial no reconocer los avances de la medicina y la importancia de la asistencia médica. Pero en un proceso tan natural y primitivo como es parir, la comunidad médica debe abandonar su privilegiada posición, para situarse en un segundo plano. Convertirse en los guías a los que acudir cuando la naturaleza no fluya sola.