«Peter Pan», «Dumbo» y «Los Aristogatos» eran racistas en la intimidad

Pues nada, ahora resulta que mi infancia fue una especie de campo de minas, una fábrica de mentes retorcidas, un espectáculo aterrador. Estuve rodeado de peligros descomunales y si no he salido xenófobo, racista o cualquier cosa que tenga que ver con las cloacas del ser humano, ha sido de milagro. Sí, porque yo fui al cine a ver «Dumbo», disfruté con «Peter Pan» en la oscuridad de la sala frente a una pantalla enorme, y mi película favorita fue «Los Aristogatos». Fui un monstruo en potencia y, ahora, tal vez comience mi psicoterapia para evitar que salga a relucir el monstruo que llevo dentro. Porque me encantaban esas películas. Soy culpable.

Disney ha bloqueado a los niños de 7 años o menos las tres películas (»Peter Pan», «Dumbo» y «Los Aristogatos») por contener tintes racistas. No es broma.

«Peter Pan» es tachada de racista porque los niños indios son indios y aparecen en la película como... indios. Qué cosas, qué vergüenza para la especie humana, qué peligro para los niños y niñas del mundo entero. «Dumbo» se ha bloqueado porque las personas negras que recogían algodón en la época en la que sucede la trama aparecen recogiendo algodón. No tengo palabras para describir la emoción que me embarga al saber que en la factoría Disney cuidan de nuestra salud mental. Y en «Los Aristogatos» un gato tailandés fue dibujado con ojos rasgados. ¡Canallas¡ Esto es imperdonable.

Lo que resulta patético es que se revisen las películas de este modo tan estúpido y tan retrógrado. Jamás he visto racismo alguno en esas películas. Y si puedo, del mismo modo que se las permití ver a mis cuatro hijos, la verán mis nietos. Esto se nos está yendo de las manos. Es penoso y triste que se confunda la progresía con estas estupideces. Es terrible que algiuien aporte la mirada sucia sobre algo que no permite semejante cosa.

Un pequeño detalle que seguramente no tenga el menor interés...

Viendo «Los Aristogatos», el que escribe escuchó jazz por primera vez en su vida. Me pareció divertidísimo esa forma de entender la música, esa forma de vida que se enseñaba en la pantalla, lo auténtico de la amistad y del amor. A ritmo de jazz. Y del gato con ojos achinados ni me acuerdo. Lo que sé es que actualmente soy crítico musical. Tal vez me quedó grabada aquella secuencia de la película y me hizo muchos años después dedicarme a lo que más me gusta de este mundo junto a la literatura.

Me siento apabullado por tanto idiotez. Qué lastimita, de verdad.