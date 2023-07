Sánchez y Feijóo se destrozan mutuamente sin piedad

‘Pedro Sánchez insiste en la mentira y Núñez Feijóo gana posiciones’; ‘Feijóo no puede con la presión y cede ante el empuje de Pedro Sánchez’; ‘Los candidatos salen ilesos de un debate aburrido y vacío’; ‘Feijóo puede con Sánchez al no poder justificar los pactos con fioloetarras’; ‘Feijóo trata de escapar de Vox durante el debate aunque un Sánchez muy agresivo le pone contra las cuerdas’... Ya les digo yo que hay unos cuantos titulares escritos antes de iniciarse el debate que protagonizarán, esta misma tarde, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y es una pena porque eso significa que, actualmente, los analistas políticos (mediocres) optan por dejarse llevar por prejuicios e ideas propias que disfrazan lo que realmente sucede.

Sabemos que el cara a cara de esta tarde va a ser duro y que los candidatos van a buscar un directo a la mandíbula del contrario que le deje noqueado. Es un debate más y no va a cambiar casi nada.

Me dicen que las partes han pactado no insultar y mantener un tono, más o menos, llevadero. Si esto es cierto, la clase política tiene un problema muy serio. Cuando yo quiero hablar con unos u otros no pacto esas cosas. La buena educación, la cortesía o el sentido común invitan a que en una conversación no se levante el tono más de la cuenta ni se insulte. Si los políticos tienen que pactar estas cosas es que la cosa es mucho más grave de lo que parece. Espero que sea uno de los miles de bulos que inundan las redes estos días.

Lo prudente es sentarse frente al televisor sin ideas preconcebidas, sin sentir la necesidad de escuchar una cosa u otra a cada candidato. Lo sensato es escuchar sin pensar que todo lo que dice uno de ellos es mentira o que lo que oculta el otro es una catástrofe para las clases más desfavorecidas. Y, una vez escuchadas las partes, acudir el día 23 de julio a votar.