¿Se avecina una crisis alimentaria mundial?

Según un nuevo informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ( FAO ), los mercados alimentarios se enfrentarán a muchos más meses de incertidumbre debido al COVID-19, pero es probable que “el sector agroalimentario muestre más resiliencia ante la crisis de la pandemia que otros sectores”.

El informe “Perspectivas alimentarias” ofrece un completo estudio con previsiones iniciales sobre las tendencias de la producción y el mercado en 2020-21 para los productos alimentarios más comercializados del mundo, es decir, los cereales, cultivos oleaginosos, carne, productos lácteos, pescado y azúcar.

"Las consecuencias de la pandemia de COVID-19 se han dejado sentir -en diversos niveles- en todos los sectores alimentarios evaluados por la FAO. Si bien la COVID-19 ha supuesto una grave amenaza para la seguridad alimentaria, en general, nuestro análisis muestra que, desde la perspectiva global, los mercados de productos agrícolas están demostrando ser más resilientes a la pandemia que muchos otros sectores. Dicho esto, debido a la magnitud del desafío y a la enorme incertidumbre que plantea, la comunidad internacional debe permanecer vigilante y preparada para reaccionar, si hace falta y cuando sea necesario", asegura Boubaker Ben-Belhassen, director de la División de Comercio y Mercados de la FAO.

Asimismo, el informe cuenta con una sección especial en el que se compara la actual crisis sanitaria por COVID-19 con la crisis alimentaria de 2007-2009, identificando diferencias y similitudes entre los países y productos alimentarios, y donde se examinan los efectos actuales y probables de la pandemia, centrándose en los mercados internacionales de alimentos.



“En este análisis se llega a la conclusión de que, en comparación con la crisis global de los precios de los alimentos de 2007-2008, el mundo se encuentra ahora en situación mejor, ya que las perspectivas de la producción mundial de alimentos son positivas, las existencias elevadas, los precios internacionales son bajos y el comercio cuenta con una base más amplia, con más países importadores y exportadores. Además, los responsables de la formulación de políticas tienen ahora más experiencia para hacer frente a las crisis mundiales, así como más información y preparación”, desarrollan desde FAO.

Sin embargo, a pesar de que en el mundo hay alimentos suficientes para todos, el fuerte receso del crecimiento económico debido a la pandemia, sí se ha visto reflejado en un problema de acceso a los alimentos, sobre todo para toda aquella población que ya se veía afectada por el hambre y otras crisis previas a la del COVID-19.



TENDENCIAS ALIMENTARIAS EN 2020/21



Cereales



Los pronósticos iniciales de la FAO para la temporada 2020/21 apuntan a una situación holgada de oferta y demanda de cereales. “Las primeras perspectivas sugieren que la producción mundial de cereales en 2020 superará el récord del año anterior en un 2,6 por ciento”, explican.



Carne



La producción total de carne en el mundo disminuirá en un 1,7 % en 2020 debido a las enfermedades de los animales, las perturbaciones del mercado relacionadas con la pandemia por COVID-19 y los efectos persistentes de las sequías, según las previsiones del informe.