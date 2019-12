Tiempo de vísperas

Llegados a este punto es imposible abstraerse de la compleja relación que mantuvo Joselito con la Real Maestranza de Caballería que ya rompió el maleficio, de alguna manera, escogiendo su figura para pregonar gráficamente la temporada 2012 con una obra del pintor valenciano Manuel Valdés. Pero el morbillo, de alguna manera, continúa un siglo después. El sueño de la Monumental de San Bernardo –que no logró sobrevivir a su creador- acabó convertido en pesadilla para muchos. Las fuerzas vivas de la época –con la Maestranza al frente- no perdonaron a José aquel pronunciamiento que ya queda escrito en los márgenes de la historia. No fue la única regla que pretendió romper el torero de Gelves, que detentó un papel mucho más vanguardista del que le confería hasta no hace tanto la historia oficial. Los amores prohibidos con Guadalupe de Pablo Romero; la indisimulada campaña de acoso y derribo orquestada desde cierto diario -con el interesado Gregorio Corrochano al frente- o el fallecimiento de su madre amargaron sus últimos años... Ha pasado un siglo desde que ‘Bailaor’, el toro de la Viuda de Ortega, inmortalizara al rey de los toreros. Ya no hay heridas. La ciudad entera se dispone a honrar a uno de sus hijos más preclaros siguiendo esa bandera que ha enarbolado la hermandad de la Macarena. Este mismo miércoles arranca el año Gallito. Gloria al rey de los toreros.