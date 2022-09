Una Bienal que no pasará a la historia

Chema Blanco, director de la Bienal, le pidió al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, tres ediciones para cambiar el festival sevillano y renovar su estructura. O sea, para cargárselo, pero no va a necesitar tantas: le van a sobrar dos, porque no recuerdo una Bienal tan mala como ésta, aunque, entre decenas de espectáculos, alguno haya funcionado. No sé ustedes, queridos lectores, pero trabajo en casa, siempre tengo puestas la radio o la televisión y apenas he escuchado hablar de la cita sevillana en ninguno de esos programas de audiencia millonaria. Ni siquiera en el de mi admirado Carlos Herrera, con lo que le gusta el arte jondo, que sigo cada día. Está claro que el gran festival creado por El Poeta de Archidona interesa cada día menos y esto hace que suenen las alarmas.

Recuerdo cuando a veces aparecían importantes celebridades de la música, el cine, el deporte o la literatura, pero ya ni eso, a no ser que hayan venido disfrazados para no ser reconocidos. En este sentido, los festivales de Jerez o La Unión le echan ya la pata al de Sevilla. En todas las ediciones se han regalado entradas. Recuerdo una en la que venían autocares de los pueblos llenos de jubilados al Teatro de la Maestranza, porque le daban cientos de entradas a la Federación de Entidades Flamencas de Sevilla para que no se vieran butacas vacías. Ya veremos, cuando se publiquen las cuentas, cuántas se han podido regalar en esta edición.

Por otra parte, cuesta entender que se siga cayendo en el error de una programación demasiado cargada, con conciertos estrellas que coinciden prácticamente a la misma hora. José Valencia estaba que mordía por el hecho de que su obra sobre Nebrija en el Alcázar coincidiera el mismo día con el concierto de Antonio Reyes en el Cartuja Center. Hubo críticos que se salieron antes de tiempo de uno para llegar a tiempo al otro. Todo muy flamenco, sí. El día 29, dos pesos pesados del arte del baile y el cante, Manuela Carrasco y Mayte Martín, actuarán a la misma hora, la sevillana en el Maestranza y la catalana en el Lope de Vega, según el programa de mano. Entre un teatro y otro no hay ni un kilómetro de distancia.

¿No les parece que esto es una barbaridad? Ese día, además, entre una y otra actuará el guitarrista jerezano José Quevedo El Bolita, en Turina. De locos. ¿Cuántos críticos necesitan un diario o un portal de flamenco para cubrir bien el festival de los festivales? Claro, por eso algunos medios mandan a cualquiera a cubrir un espectáculo, en algunos casos con apuntador porque no saben distinguir entre una soleá y una bambera. Esos son los críticos que le gustan al director de la Bienal, los que no saben o los que no dan leña porque tienen intereses en el festival. Y así todo, con este director, que hoy mismo nos regala un nuevo concierto del Niño de Elche en el Lope de Vega para que, de nuevo, ofenda a Sevilla y al buen gusto flamenco con Memorial. El hombre viene a repasar su obra en el teatro más flamenco de Sevilla, como si fuera Caracol. Menuda broma.