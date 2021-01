¿Y por qué no a Ortiz Nuevo?

Se recogen firmas para que el Ayuntamiento de Sevilla nombre Hijo Adoptivo de la ciudad a Manuel Herrera Rodas, a título póstumo. No voy a firmar nada, lo digo así de claro, a pesar de mi aprecio a Herrera, porque ya está bien de llegar siempre tarde a este tipo de reconocimientos. Si en vida nadie pensó en eso, ¿por qué ahora, que ya no está para disfrutarlo? Es verdad que el de Casariche hizo mucho por el flamenco en distintos campos y frentes, pero no más que otras muchas personas de Sevilla y sus pueblos, que merecerían también un reconocimiento de este tipo. ¿Por qué no lo pedimos para José Luis Ortiz Nuevo, de Archidona (Málaga), aunque más sevillano que muchos nacidos en esta singular ciudad, que aún está vivo?. Nunca lo van a hacer Hijo Adoptivo, por ejemplo, por una cuestión política. Seguro que el día que se vaya, alguien dirá que hay que hacerle algo, pero las cosas no deberían ser de esta manera. Vamos a agradecerle en vida que creara la Bienal y que la diera a conocer en todo el mundo. Solo por eso, por esa labor, merecería un reconocimiento así, pero es que el Poeta es mucho más que el creador de la Bienal de Flamenco, el mejor festival flamenco del mundo, o eso es lo que dicen. ¿Cuánto tiempo de su vida ha dedicado a investigar el flamenco en Sevilla? Por no hablar del dinero que se ha gastado, que eso nunca cuenta. Para publicar ¿Se sabe algo?, por nombrar solo uno de sus libros. ¿Vamos a esperar a que se lo lleve una seguiriya negra para decir que “era un genio”, en la puerta de algún tanatorio? En realidad, ni Herrera ni el Poeta necesitan ese nombramiento porque Sevilla ya los adoptó hace muchos años. Era yo un adolescente, en los setenta, cuando veía ya a Manolo trabajando en las peñas junto a Paco Cabrera de la Aurora, Manuel Centeno, Pepe Cabello o Antonio Bonilla entre otros. Estabas en una peña, entraba el señor Herrera con esa sonrisa suya siempre tan radiante y se alumbraba todo. Sevilla ha querido siempre a este hombre, como quiere al de Archidona. Que llega el nombramiento para Herrera, estupendo. Que no llega, ni falta que le hace.