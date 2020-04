Tanto Pablo Casado como Inés Arrimadas apoyaron otorgar a Pedro Sánchez total confianza para que el Gobierno pudiera afrontar con poderes suficientes la gestión de la crisis que un país como España merece. Lamentablemente, no se ha conseguido esa gestión esperada y la oposición, a pesar de demostrar una lealtad absoluta, recibe a cambio una actitud arrogante de parte del Gobierno que ningunea su papel y trata de utilizar un rodillo que ni siquiera existe.

Se equivoca gravemente el presidente Sánchez cuando pacta con partidos radicales e independentistas y pide, con un Gobierno débil que no puede afrontar una situación como esta, unos pactos de unidad nacional que sean parecidos a aquellos Pactos de La Moncloa que tanto bien hicieron a la España de la época. No se puede dividir como constante y pedir renuncias y colaboraciones a la oposición. No se puede pedir colaboración a los líderes a los que ni siquiera llamas y con los que no cuentas al gestionar una crisis como la actual. No se puede dejar al margen a los agentes sociales y a los que apoyan el Gobierno en el parlamento. No se puede querer el poder y despreciar a los que te lo facilitan.

Pedro Sánchez está muy solo. Sabe que la única forma de mantenerse en el poder es lograr esos acuerdos en los que las renuncias de la oposición no sean menores. Rozando el autoritarismo. Y eso no puede ser.